مائدة‭ ‬افطار‭ ‬للقطط‭ ‬والكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة

القاهرة - الزمان
في ظاهرة فريدة من نوعها في المجتمع المصري ،اقدم المواطن مصطفى عبدالعاطي على تنظيم افطار جماعي للقطط والكلاب الضالة وسط القاهرة، ورغم غرابة الفكرة فانّ المواطنين تفاعلوا معها وجاءوا ومعهم وجبات افطار لهم والاخرى للحيوانات والتى تكونت من فاست فوود وزبادي وبواقى لحوم وفراخ واسماك ،حيث تجمعت اعداد من الحيوانات على روائح المأكولات .
كما شارك الحاضرون الحيوانات فرصتهم من خلال التقاط صور تذكاريه معهم وعن كيفيه تنظيم الافطار اكد المشاركون فى حفل افطار الحيوانات انهم قاموا بتقسيم انفسهم على مجموعات كل منها مسؤولة عن عدد معين ولم يصطحب اي منهم الحيوان الخاص به من البيت حتى لايحدث شجار بين الحيوانات.
وعن دوافع اقامة حفل افطار جماعي للحيوانات اكد مصطفى عبدالعاطى صاحب الفكرة انه أراد ان يلفت نظر الراي العام الى قضية الرفق بالحيوان .