مائدة‭ ‬افطار‭ ‬للقطط‭ ‬والكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬ظاهرة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬،اقدم‭ ‬المواطن‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬افطار‭ ‬جماعي‭ ‬للقطط‭ ‬والكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة،‭ ‬ورغم‭ ‬غرابة‭ ‬الفكرة‭ ‬فانّ‭ ‬المواطنين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬معها‭ ‬وجاءوا‭ ‬ومعهم‭ ‬وجبات‭ ‬افطار‭ ‬لهم‭ ‬والاخرى‭ ‬للحيوانات‭ ‬والتى‭ ‬تكونت‭ ‬من‭ ‬فاست‭ ‬فوود‭ ‬وزبادي‭ ‬وبواقى‭ ‬لحوم‭ ‬وفراخ‭ ‬واسماك‭ ‬،حيث‭ ‬تجمعت‭ ‬اعداد‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬روائح‭ ‬المأكولات‭ . ‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الحاضرون‭ ‬الحيوانات‭ ‬فرصتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬تذكاريه‭ ‬معهم‭ ‬وعن‭ ‬كيفيه‭ ‬تنظيم‭ ‬الافطار‭ ‬اكد‭ ‬المشاركون‭ ‬فى‭ ‬حفل‭ ‬افطار‭ ‬الحيوانات‭ ‬انهم‭ ‬قاموا‭ ‬بتقسيم‭ ‬انفسهم‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬معين‭ ‬ولم‭ ‬يصطحب‭ ‬اي‭ ‬منهم‭ ‬الحيوان‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬حتى‭ ‬لايحدث‭ ‬شجار‭ ‬بين‭ ‬الحيوانات‭. ‬

وعن‭ ‬دوافع‭ ‬اقامة‭ ‬حفل‭ ‬افطار‭ ‬جماعي‭ ‬للحيوانات‭ ‬اكد‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدالعاطى‭ ‬صاحب‭ ‬الفكرة‭ ‬انه‭ ‬أراد‭ ‬ان‭ ‬يلفت‭ ‬نظر‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان‭ .‬