مائة حالة تسمم جديدة بين الطالبات في ايران

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

تعرضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬طالبة‭ ‬للتسمم‭ ‬بالغاز‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬بإيران،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المماثلة‭ ‬المسجلة‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬أثارت‭ ‬التعاطف‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬خدمة‭ ‬الاستشفاء‭ ‬لوكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬طالبات‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مدارس‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أردبيل‭ (‬شمال‭) ‬استنشقن‭ ‬صباحاً‭ ‬مكونات‭ ‬غازية‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬108‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬واوضح‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬العامة‭ ‬للطالبات‭ ‬في‭ ‬تحسن‭. ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تسمم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مدارس‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬‮ ‬‭ ‬ففي‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬أصيبت‭ ‬الطالبات‭ ‬‮«‬بالتسمم‭ ‬جراء‭ ‬رش‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرذاذ‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬آباء‭ ‬الطالبات‭. ‬وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭.‬

وقدرت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬زهراء‭ ‬شيخي،‭ ‬الأربعاء‭ ‬اصابة‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قم‭ ‬منذ‭ ‬تسجيل‭ ‬أولى‭ ‬حالات‭ ‬التسمم‭ ‬عبر‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬و400‭ ‬في‭ ‬بروجرد‭ (‬غرب‭).‬‮ ‬‭ ‬واظهر‭ ‬نتائج‭ ‬فحوصات‭ ‬السموم‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬اليها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ونقلها‭ ‬نائب‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬السامة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬قم‭ ‬تتكون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬النيتروجين‭ ‬N2،‭ ‬المصنوع‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭ ‬من‭ ‬النيتروجين‭ ‬والمستخدم‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬أو‭ ‬كسماد‭ ‬زراعي‭. ‬كلف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أحمد‭ ‬وحيدي‭ ‬‮«‬متابعة‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ … ‬وإطلاع‮»‬‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تبديد‭ ‬مخاوف‭ ‬الأهالي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للرئاسة‭. ‬وبعد‭ ‬الظهر،‭ ‬قال‭ ‬وحيدي‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تحقق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المسؤولين‭ ‬المحتملين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬التسمم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيف‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬تقرير‭ ‬نهائي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مادة‭ ‬معينة‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬سامة‮»‬‭ ‬لتسميم‭ ‬الطالبات‭. ‬

واثارت‭ ‬القضية‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وندد‭ ‬البعض‭ ‬بصمت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬تم‭ ‬إدخال‭ ‬بعض‭ ‬التلميذات‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬حالة‭ ‬أي‭ ‬منهن‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الافراد‮»‬‭ ‬يسعون‭ ‬عبر‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬المدارس،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مدارس‭ ‬الفتيات‮»‬‭.‬

ويحظى‭ ‬التعليم‭ ‬الالزامي‭ ‬للجميع‭ ‬بالاجماع‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الفتيات‭ ‬غالبية‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭.‬