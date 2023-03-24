مائة ألف أدوا صلاة أول جمعة من رمضان في الأقصى

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬انّ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أدوا‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جمعة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬وسط‭ ‬تعزيزات‭ ‬امنية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬كبيرة‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬وفي‭ ‬محيطها‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عزام‭ ‬الخطيب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس‭ ‬وشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬صلى‭ ‬اليوم‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬صلاة‭ ‬جمعة‭ ‬من‭ ‬رمضان‭. ‬الحمدلله‭ ‬أن‭ ‬الصلاة‭ ‬جرت‭ ‬بهدوء‭ ‬وانتهت‭ ‬بسلامة‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬المدينة‭ ‬وأزقتها‭ ‬قالت»أن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬الف‭ ‬مصل‭ ‬وفدوا‭ ‬الى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

ودعا‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬المسلمين‭ ‬ووحدة‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والعرب‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬اجعلوا‭ ‬كلمتكم‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬رجل‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬لدينكم‭ ‬ونصرة‭ ‬لقدسكم‭ ‬ونصرة‭ ‬لأقصاكم‭ ‬وقضاياكم،‭ ‬وإعزازا‭ ‬لأنفسكم‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬الهجمة‭ ‬عليكم‭ ‬لتدمير‭ ‬الاسلام‭ ‬ولتفريق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإماتة‭ ‬قضيته‮»‬‭ .‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نبذ‭ ‬الخلافات‭ ‬والخصومات‭.‬لأن‭ ‬رمضان‭ ‬شهر‭ ‬الوحدة‮»‬‭.‬

توافد‭ ‬إلى‭ ‬الأقصى‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬ومن‭ ‬البلدات‭ ‬والمدن‭ ‬العربية‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقالت‭ ‬المدرسة‭ ‬ابتسام‭ ‬براك‭ (‬26عاما‭) ‬‮«‬أحضر‭ ‬كل‭ ‬رمضان‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬اول‭ ‬رمضان‭ ‬نواجه‭ ‬فيه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬المواصلات‭. ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬مغلقة‭. ‬سلكنا‭ ‬طرقًا‭ ‬طويلة‭ ‬وبعيدة‭ ‬وسرنا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬حتى‭ ‬وصلنا‭ ‬ونحن‭ ‬صائمون‭ ‬ومرهقون‭. ‬شعرنا‭ ‬بالعطش‭ ‬من‭ ‬التعب،‭ ‬وهذا‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عبود‭ ‬حسان‭ (‬62عاما‭) ‬‮«‬رمضان‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬شهر‭ ‬بالسنة،‭ ‬ولا‭ ‬يهمنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬سوى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬الصلاة‭ ‬فيه‭. ‬والصلاة‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬هادئة‮»‬‭.‬

يقع‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارته‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬للأردن‭.‬

ويعتبر‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ثالث‭ ‬أقدس‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬الإسلام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشير‭ ‬إليه‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬جبل‭ ‬الهيكل‭ ‬ويعدونه‭ ‬أقدس‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬عندهم‭.‬

ويشهد‭ ‬المسجد‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬المصلين‭ ‬والشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬دخول‭ ‬اليهود‭ ‬إليه‭ ‬والصلاة‭ ‬فيه،‭ ‬معتبرين‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬استفزازا‭ ‬لمشاعرهم‭.‬‮ ‬

ويخشى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬محاولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬1967‭ ‬والذي‭ ‬يسمح‭ ‬بمقتضاه‭ ‬للمسلمين‭ ‬بدخول‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لليهود‭ ‬بذلك‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬محددة‭ ‬وبدون‭ ‬الصلاة‭ ‬فيه‭.‬

وتعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬القدس‭ ‬بشقيها‭ ‬عاصمتها‭ ‬الموحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يريد‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬وبتأييد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مطبعة‭ ‬وغير‭ ‬مطبعة‭ ‬إعلان‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المستقبلية‭.‬

احتلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وكانت‭ ‬تخضع‭ ‬للسيادة‭ ‬الأردنية‭ ‬كسائر‭ ‬مدن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وضمّتها‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

ودائما‭ ‬يوجه‭ ‬الأردن‭ ‬مذكرات‭ ‬احتجاج‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬تطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬بالكف‭ ‬عن‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬واستفزازاتها‭ ‬وباحترام‭ ‬سلطة‭ ‬إدارة‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس‭ ‬وشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬الأردن‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وتعترف‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬بهذ‭ ‬الاشراف‭ .‬