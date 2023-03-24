مائة ألف أدوا صلاة أول جمعة من رمضان في الأقصى

القدس-(أ ف ب) – الزمان
رجحت مصادر الأوقاف الإسلامية انّ مائة ألف شخص أدوا صلاة الظهر في أول جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وسط تعزيزات امنية اسرائيلية كبيرة داخل المدينة وفي محيطها.
وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «صلى اليوم مئة ألف مسلم في أول صلاة جمعة من رمضان. الحمدلله أن الصلاة جرت بهدوء وانتهت بسلامة».
لكن الشرطة الاسرائيلية التي عززت قواتها في طرق المدينة وأزقتها قالت»أن اكثر من 80 الف مصل وفدوا الى المسجد الأقصى» في هذا اليوم.
ودعا الشيخ محمد سليم في خطبة الأقصى إلى «وحدة المسلمين ووحدة أبناء الشعب الفلسطيني والعرب» وقال «اجعلوا كلمتكم على قلب رجل واحد».
واضاف «نصرة لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم وقضاياكم، وإعزازا لأنفسكم وخاصة ان الهجمة عليكم لتدمير الاسلام ولتفريق الشعب الفلسطيني وإماتة قضيته» .
ودعا إلى «نبذ الخلافات والخصومات.لأن رمضان شهر الوحدة».
توافد إلى الأقصى عشرات الآلاف من القدس والضفة الغربية المحتلة ومن البلدات والمدن العربية داخل إسرائيل.
وقالت المدرسة ابتسام براك (26عاما) «أحضر كل رمضان إلى المسجد الأقصى، لكن هذا اول رمضان نواجه فيه صعوبة في المواصلات. تقريبا كل الطرق مغلقة. سلكنا طرقًا طويلة وبعيدة وسرنا على الأقدام حتى وصلنا ونحن صائمون ومرهقون. شعرنا بالعطش من التعب، وهذا صعب جدا بالنسبة لنا».
وقال عبود حسان (62عاما) «رمضان هو أهم شهر بالسنة، ولا يهمنا في هذا الوقت سوى المسجد الأقصى. لا أحد يستطيع منعنا من الصلاة فيه. والصلاة اليوم كانت هادئة».
يقع المسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
ويعتبر المسجد الأقصى ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل ويعدونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.
ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه والصلاة فيه، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لمشاعرهم.
ويخشى الفلسطينيون محاولة اسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة وبدون الصلاة فيه.
وتعد إسرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون وبتأييد من دول عربية مطبعة وغير مطبعة إعلان القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية.
احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وكانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ودائما يوجه الأردن مذكرات احتجاج عبر القنوات الدبلوماسية تطالب إسرائيل «بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التي يشرف الأردن عليها».
وتعترف الدولة العبرية بموجب معاهدة السلام الموقعة مع المملكة عام 1994 بهذ الاشراف .