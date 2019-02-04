مائة‭ ‬مليار‭ ‬سنة‭ ‬أمام‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬والانترنت‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬57‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬لديهم‭ ‬اتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وأن‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬يمثلون‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬استخدامهم‭ ‬للشبكة‭ ‬العنكبوتية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭.‬

وحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬سلطت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭ ‬الضوء‭ ‬عليه،‭ ‬احتلت‭ ‬الإمارات‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتنبأ‭ ‬التقرير‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيقضيه‭ ‬مستخدمو‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬سيوازي‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬سنة‭.‬

ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬قاطنو‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬وتصدرت‭ ‬القائمة‭ ‬الفلبين‭ ‬التي‭ ‬يقضي‭ ‬فيها‭ ‬الفرد‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬ودقيقتين‭ ‬أمام‭ ‬الإنترنت‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وفقا‭ ‬للتقرير‭ ‬الجديد‭.‬

وانضمت‭ ‬تايلاند‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬فيه‭ ‬الفرد‭ ‬الإنترنت‭ ‬يبلغ‭ ‬9‭ ‬ساعات‭ ‬و11‭ ‬دقيقة،‭ ‬بينما‭ ‬سجلت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

ويقضي‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بينما‭ ‬يمضي‭ ‬الأميركيون‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬و31‭ ‬دقيقة‭.‬

وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬اليابانيين‭ ‬يقضون‭ ‬أقل‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬مسجلين‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و45‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬بعدهم‭ ‬الصينيون‭.‬

واستعانت‭ ‬الدراسة‭ ‬بالأرقام‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موقعي‭ ‬«HootSuite»‭ ‬و»We‭ ‬Are‭ ‬Social»،‭ ‬ومزجت‭ ‬بين‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬المستخدمون‭ ‬أمام‭ ‬الإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والهواتف‭ ‬الجوالة‭.‬

وتبعت‭ ‬الفلبين‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكولومبيا‭ ‬والبرازيل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الساعات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الإنترنت‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

ويكشف‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استخدامات‭ ‬الإنترنت‭ ‬لعام‭ ‬2019،‭ ‬أن‭ ‬57‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬متصلون‭ ‬الآن‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬ويقضون‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬6‭.‬5‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬يوميا‭.‬