اقبال واسع على أجنحة المعرض الزراعي

مئة شركة من دول عربية وأجنبية تعرض منتجاتها

النجف – سعدون الجابري

بغداد – سمير ياس العبيدي

شهدت فعاليات الاسبوع الزراعي اقبالاً من الجمهور وأفاد رئيس اللجنة التحضيرية للأسبوع طالب جاسب الكعبي المقام حاليا على أرض معرض بغداد ان المعرض بدورته الرابعة عشرة شهد مشاركة مايقارب مئة جناح للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية والعربية من الجنسيات الصينية والتركية والالمانية والايرانية واللبنانية والمصرية والسعودية المختلطة والمتخصصة بانتاج وتصنع المعدات والمستلزمات الزراعية الحديثة.

وداعا الجمهور وعشاق الأرض والزراعة لزيارة الكرنفال الزراعي الوطني الكبير حيث يتم استقبال الزوار من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءً. فيما أوضح مستشار وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان رازكار محمد خضر ان (جناحهم ومشاركتهم في الأسبوع الزراعي تهدف إلى التعريف بماتحققق من تطور في القطاع الزراعي في الإقليم وسد الحاجة المحلية من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خاصة في مجال صناعة الدواجن والاعلاف والتوسع في الزراعات المحمية كما أبدى استعداد للتفاهم مع وزارة الزراعة الاتحادية في وضع روزنامة زراعية مشتركة لتوريد المنتجات وتبادلها حسب الوفرة بدل الاستيراد) ويذكر ان الأسبوع الزراعي افتتح يوم الثلاثاء الماضي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف عباس جبر العلياوي وزير الزراعة بالتنسيق بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والشركة العامة للمعارض العراقية وشركة مجد الأعمال لاقامة المؤتمرات والمعارض الدولية. على صعيد آخر إفتتح محافظ النجف ماجد الوائلي مهرجان الربيع السنوي بنسخته الثالثة عشر ، و بحضور النائب محمد عنوز ورئيس نقابة المهندسين الزراعيين فرع النجف و عدد من النخب والمختصيين الزراعيين ، الذي نظمتة نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة ، بجهود ذاتية و بمشاركة شعب الزراعة في دوائر البلدية وبعض المؤسسات المعنية و جامعة الكوفة و العتبة العلوية و أمانة مسجد الكوفة و مناحل و مشاتل أهلية . و قال المحافظ خلال حفل الإفتتاح (تجولنا على الإجنحة المشاركة في المهرجان و إطلعنا على النشاطات و المنتجات ، إضافة إلى البحوث العلمية المتخصصة في المجال الزراعي ، و أساليب الري الحديثة و وسائل التوعية والإرشاد للمهتمين بالشأن الزراعي ، و التي تساهم بإستخدام الطرق الحديثة في الري و التسميد و المكافحة بشكل علمي). و بين إن (هذا المهرجان هو نشاط مهم جداً يساهم في مواكبة التطور والإطلاع على مشاكل القطاع الزراعي ، في مواجهة التصحر والتلوث البيئي). موضحاً إن (المحافظة ومن خلال الصلاحيات المتاحة تعمل على دعم وحل مشاكل القطاع الزراعي ، و إن المؤسسات الرسمية و منظمات المجتمع المدني تبذل جهود كبيرة ، من أجل زيادة المساحات المزروعة لمواجهة التصحر).

أبحاث زراعية

من جانبة أشار رئيس نقابة المهندسين الزراعيين علي النفاخ الى ان (المهرجان يهدف إلى إستعراض منتجات الزهور الموسمية و الدائمية و الشجيرية و المشاركة بالأبحاث الزراعية ، للتعريف بإنتاجات المشاتل.. و سيستمر المهرجان لمدة 4 أيام). وأنطلقت على ارض معرض بغداد الدولي فعاليات النسخة الثانية من معرض الصناعات الباكستانية للفترة من 15 ولغاية 19 من اذار الجاري والذي نظمته شركة العارض للتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع السفارة الباكستانية في العراق وبالتنسيق مع شركة المعارض العراقية. واكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة عادل المسعودي خلال كلمته التي القاها في حفل الافتتاح (اهمية هذا المعرض تاتي كونه فرصة للشركات الباكستانية المصنعة لغرض عرض نتاجاتهم في السوق العراقية وفتح آفاق الاستثمار امام الشركات والمستثمرين العراقيين بغية عقد شراكات حقيقية يمكن من خلالها تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين). مضيفًا أن (اقامة مثل هكذا معارض نوعية يحمل الكثير من الاهداف ، منها اقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتبادل الخبرات بمايضمن توفير واستدامة الخدمات مع فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطن العراقي). وأشار الى ان (اهم الاتجاهات التي تتبناها وزارة التجارة والمتمثلة بالشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية هو التشجيع التنافسي على الاستثمار مع الدول الصديقة وباكستان واحدة من اهم البلدان التي يحرص العراق توطيد العلاقات التجارية معها وأقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة).

علاقات ثنائية

وفي كلمةٍ القاها السفير الباكستاني امجد أحمد علي (حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية بين العراق وباكستان في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية).

مبيناً ان (المعرض شهد هذا العام مشاركة 90 شركة باكستانية وتأتي هذه المشاركة بعد النجاح الذي حققه المعرض بدورته الاولى السابقة). وشهد حفل الافتتاح عرض فلم وثائقي عن السياحة واهم الصناعات التي تتميز بها باكستان وعرض للأزياء الشعبية الباكستانية وشهد كذلك توزيع دروع على الشخصيات الرسمية المشاركة في حفل افتتاح المعرض.