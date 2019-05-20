مئات‭ ‬العسكريين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يحاولون‭ ‬اقتحام‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬

بيروت‭- ‬الزمان

‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬وحاولوا‭ ‬اقتحام‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬موازنة‭ ‬تقشفية،‭ ‬يقترح‭ ‬حسماً‭ ‬من‭ ‬رواتبهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬وبعض‭ ‬امتيازاتهم‭. ‬ويناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬مشروع‭ ‬موازنة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬إنها‭ ‬ستكون‭ ‬الأكثر‭ ‬تقشفاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬وهبات‭ ‬بالمليارات‭ ‬تعهد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بتقديمها‭ ‬شرط‭ ‬إقدام‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬إصلاحات‭ ‬بينها‭ ‬خفض‭ ‬العجز،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تردي‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتراكم‭ ‬الدين‭.‬

ويلحظ‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬الذي‭ ‬عقدت‭ ‬الحكومة‭ ‬17‭ ‬جلسة‭ ‬لمناقشته‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حسم‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬العسكريين‭ ‬التقاعدية‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬بطريقة‭ ‬احتساب‭ ‬تعويضات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬وبعض‭ ‬الامتيازات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬الحكومة‭ ‬لخفض‭ ‬سقف‭ ‬الانفاق‭ ‬الحكومي‭. ‬وشهد‭ ‬محيط‭ ‬السراي‭ ‬الحكومي‭ ‬تدافعاً‭ ‬بين‭ ‬العسكريين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬المولجة‭ ‬حمايته،‭ ‬بعد‭ ‬اقدام‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬انتزاع‭ ‬الشريط‭ ‬الشائك‭ ‬ووصولهم‭ ‬إلى‭ ‬باحة‭ ‬السراي‭. ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬خراطيم‭ ‬المياه‭ ‬لتفريقهم،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بإصابة‭ ‬عسكري‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام،‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وحاول‭ ‬أحد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬إحراق‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬رش‭ ‬مادة‭ ‬البنزين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعتصمين‭. ‬وقال‭ ‬عميد‭ ‬متقاعد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬قناة‭ ‬«أم‭ ‬تي‭ ‬في»‭ ‬اللبنانية‭ ‬خلال‭ ‬الاعتصام‭ ‬«نتمنى‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬أن‭ ‬تعي‭ ‬فداحة‭ ‬الأمر‭.. ‬وأن‭ ‬يخرج‭ ‬مسؤول‭ ‬ليقول‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬حقوق‭ ‬العسكريين‭ ‬خط‭ ‬أحمر»‭.‬

وأبدى‭ ‬أسفه‭ ‬لحالة‭ ‬التدافع‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬«لأول‭ ‬مرة‭ ‬يكون‭ ‬العسكر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العسكر»‭.‬

وأكد‭ ‬متظاهر‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬«حقوق‭ ‬العسكريين‭ ‬مكتسبة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬المسّ‭ ‬بها»‭ ‬مستغرباً‭ ‬«تهديدنا‭ ‬بلقمة‭ ‬عيشنا‭ ‬ومصالحنا‭ ‬بعدما‭ ‬خدمنا‭ ‬وطننا‭ ‬لسنوات»‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬دخل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬حيث‭ ‬التقوا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الياس‭ ‬أبو‭ ‬صعب‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسمهم‭ ‬إن‭ ‬أبو‭ ‬صعب‭ ‬قدّم‭ ‬لهم‭ ‬«ضمانات»‭ ‬بعدم‭ ‬التوجه‭ ‬لأي‭ ‬مسّ‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المكتسبة‭.‬

وينفذ‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬ادارات‭ ‬رسمية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬اعتصامات‭ ‬واضرابات‭ ‬رفضاً‭ ‬لأي‭ ‬اقتطاع‭ ‬من‭ ‬رواتيهم‭ ‬أو‭ ‬امتيازاتهم‭.‬

وبعد‭ ‬فشل‭ ‬السلطات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بإجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬بنيوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬تثقل‭ ‬الديون‭ ‬والفساد‭ ‬كاهله،‭ ‬تعهدت‭ ‬الحكومة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬(سيدر)‭ ‬استضافته‭ ‬باريس‭ ‬لمساعدة‭ ‬لبنان،‭ ‬بإجراء‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬وتخفيض‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬مقابل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬وهبات‭.‬

ويشهد‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تدهوراً‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬وفاقم‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬الوضع‭ ‬سوءاً‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬حركة‭ ‬السياح‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬

وسجلت‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬0,2‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وفق‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬