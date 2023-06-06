مؤشرات النضج القيادي للإدارة الإستراتيجية – حقي الراوي

النضج القيادي الاداري يتمحور في الرفض القاطع لما ياتي :-

1- كل انواع العلاقات المتورطة بالشبهات .

2- الجدال الاحمق مع الجهلة .

3- القرارات المرتبطه بهوى النفس (التنمر ، الكسب المادي ، الكبر ، الشهرة ، الزهو ، وما الى ذلك…)

4- الحاجة المُلحة للتحدث عن خبراتك دون هدف واضح .

5- الارتباط بمن يزور الحقائق .

6- العلاقات المؤقتة الزائفة التي ليس لها هدف واضح .

7- اليقين بانك تعلمت حقائق الاشياء كلها بجدارة . ولكن النضج القيادي كذلك لا يعني تجنبك القاطع لما تقدم من حقائق علمية فحسب ولا رفضك الخضوع بل الانقياد الاعمى للتصورات المخادعة للنفس ، ما لم تحتل المعرفة التخصصية والعامة كل جزء من اجزاء ذاتك وتحاورها حواراً عقلياً منطقياً يتمحور في البحث والتقصي عن حقيقة تكوين الاشياء التي تحققت والتي لم تتحقق بعد وماذا سينتج من متغيرات ومستحدثات لو انها تحققت ، عندها تصل الى التوازن العقلي الفكري والقناعة الذاتية بعدم التصريح عما يزاحمك من قول لافكار ترغمك الافصاح عنها حتى تنضج او مالم يطلب منك الرأي تجاه تقديمها لخدمة الانسانية وذلك لان النفس البشرية امارة بالسوء تقودك دائماً بل تتفوق عليك و ترغمك على اعتماد قراراتها المزيفه لا سيما عند غياب التحدي العقلي العلمي في استدراكها .