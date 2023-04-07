مؤسس‭ ‬شركة تيك‭ ‬توك‭ ‬يخسر 17‭ ‬مليار‭ ‬دولار

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انخفضت‭ ‬ثروة‭ ‬تشانغ‭ ‬يي‭ ‬مين،‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ “‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬الصينية‭ ‬المالكة‭ ‬لتطبيق‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”‬،‭ ‬الشخصية‭ ‬بمقدار‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬جديد‭ ‬نُشر‭ ‬الخميس‭. ‬أسباب‭ ‬الخسائر‭ ‬غير‭ ‬معروفة،‭ ‬لكن‭ ‬تشانغ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثاني‭ ‬أغنى‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬الأربعين،‭ ‬بثروة‭ ‬تُقدّر‭ ‬بـ37‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬إحصاءات‭ ‬نشرتها‭ ‬شركة‭ “‬هورون‭” ‬الصينية‭.‬

ويسبقه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬مارك‭ ‬زاكربرغ،‭ ‬رئيس‭ ‬شيكة‭ ‬ميتا‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬المالكة‭ ‬لفيسبوك‭ ‬وإنستغرام،‭ ‬والذي‭ ‬قدّرت‭ “‬هورون‭” ‬ثروته‭ ‬بـ68‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وبحسب‭ ‬الترتيب،‭ ‬خسر‭ ‬زاكربرغ‭ ‬أيضاً‭ ‬أموالاً‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تقرب‭ ‬قيمتها‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬تشانغ‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ “‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬في‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬لكنه‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وتشانغ‭ ‬مواطن‭ ‬صيني‭ ‬يقيم‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭. ‬يعود‭ ‬نجاح‭ “‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإنترنت‭ ‬شديد‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الفيديوهات‭ ‬القصيرة‭ ‬الشهير‭ “‬دويين‭”‬،‭ ‬‮ ‬النسخة‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”. ‬ويُعد‭ ‬التطبيق‭ ‬أكثر‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬قيمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ “‬هورون‭”. ‬وتحظى‭ ‬نسخته‭ ‬الدولية،‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬المراهقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جعلت‭ ‬مستقبلها‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‭. ‬يقول‭ ‬منتقدو‭ ‬التطبيق‭ ‬إن‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬يسمح‭ ‬للسلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدمين‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬مزاعم‭ ‬نفتها‭ ‬الشركة‭ ‬بشدة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬منعت‭ ‬الحكومات‭ ‬الأميركية‭ ‬والكندية‭ ‬والبريطانية‭ ‬والأسترالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مسؤوليها‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬المخصصة‭ ‬للعمل‭.‬

وهددت‭ ‬واشنطن‭ ‬التطبيق‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬كامل،‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬رئيس‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬شو‭ ‬زي‭ ‬تشو‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬عُقدت‭ ‬أخيراً‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬التطبيق‭.‬

وقد‭ ‬غُرّم‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12،7‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬15،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬البريطانية‭ ‬للقطاع‭ ‬الرقمي‭ ‬بسبب‭ ‬استخدامه‭ ‬للبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬للأطفال‭.‬