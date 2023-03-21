من أجل ترسيخ مفهوم التعايش السلمي بين الأديان

مؤسسات خيرية تبادر بسفرات علمية لمعبد لالش والجامع الكبير

اربيل – أمجاد ناصر

من أجل توعية الشباب بالتعايش السلمي والتعرف على الاديان الاخرى وطقوسهم وتقاليدهم وتاريخهم خاصة الذين يسكنون داخل العراق لترسيخ مفهوم تقبل الاخر و التآخي ونقل الدروس النظرية الى العملي من خلال النقاش و الحوار مع المعنيين , قام معهد توليرانس بلا حدود بالتعاون مع مؤسسة الحاج أدريس السورجي الخيرية , بمبادر بزيارة مجموعة من طلاب وأساتذة كلية العلوم الإسلامية بجامعة صلاح الدين في محافظة أربيل الى معبد لالش للديانة الايزدية و الجامع الكبير في عقرا التابع لمحافظة دهوك الذي يعد من اقدم الجوامع في الاسلام ، تم بناءه عام 20 للهجرة بأمر من عبدالله ابن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ويصل عمره الى أكثر من 1420 عاما , حسب ما مثبت على بوابة الجامع .

تعايش سلمي

وقال الدكتور ادم بيدار مدير معهد توليرانس بلا حدود : عملنا دائما على شباب الجامعات منذ تأسيس المعهد في عام 2019 وقدمنا عدة مبادرات للشباب رغم امكانياتنا المحدودة , نحن نرى طلاب الجامعات مهيئيا اكثر لتقبل الافكار الجديدة التي تخص السلام والتعايش السلمي بين الاديان و تقبل الاخر , لذا نحاول نقوم بزيارات ميدانية و حلقات نقاش بين الطلاب والقادة الدينيين بغية تبادل المعرفة و اكتساب المعلومات و تصحيح الصور النمطية المتعلقة بأذهانهم , و ذهابنا الى معبد لالش ليطلعوا على الديانة الايزدية وعلى تاريخهم وطقوسهم وديانتهم و مجتمعهم و اوضاعهم , وشاهدنا تقبل كبير من الطلاب لهذه المبادرة التي اتاحت لهم معرفة هذه الديانة من قرب و على الواقع و هذا ما نسعى اليه .

السفرات العملية تعزز الدروس النظرية

واضاف الدكتوراحمد سيده رئيس قسم التربية الدينية في كلية العلوم الاسلامية بجامعة صلاح الدين : هذه السفرة علمية وتعليمية الى قضاء الشيخان الذي يحتوي على معبد لالش لديانة الايزدية , و تحدث القائمون عليه عن التسامح والسلام والمحبة و التعايش , وهذا ما نصبوا اليه بدمج التطبيقات النظرية التي يدرسها الطلاب في الجامعة , و كيفية تطبيقها على الواقع العملي الموجود فقي اقليم كردستان العراق الذي يتميز بقانون التعايش السلمي وتقبل الاخر بغض النظر عن الناحية الدينية او القومية , ولان اخوتنا الايزدية لديهم معتقادات خاصة بهم بادرنا بزياراتهم مع طلاب الكلية الاسلامية والتربية الدينية والشريعة ليتعرفوا بانفسهم و يكتسبون المعلومات على حقيقتها و طبيعتها ليس فقط على القراءة من خلال الكتب .

كما اكد الدكتور فكري عزيز حمد السورجي مدير مؤسسة الحاج ادريس السورجي الخيرية : نقوم بتنمية افكار الشباب على التعايش السلمي بين الاديان تحت منظور (ليس كل ما نسمعه من الاخرين مثلما نشاهده بأنفسنا ) وهذا ما التمسه الشباب خلال زيارتهم لمعبد لالش وما تحدث به المعنيين من عائلة الأمارة وبابا الشيخ و المجلس الروحاني لديانة الايزدية , عن عباداتهم وتعاملهم مع الاديان الاخرى , وهدفنا قبل ما يتخرج الطالب من المعهد او الكلية الاسلامية على كيفية التعايش السلمي بين الاديان و تقبل الاخر كأخوة في بلد واحد تجمعنا الانسانية .

ابواب لالش

كما أشار بابا جاويش رجل الدين من الديانة الايزدية : نحن نرحب بجميع القوميات والديانات التي تزور معبد لالش ويتعرفون على الديانة الايزيدين ونحن نتعرف على الديانات والقوميات الاخرى وهذه الزيارات جداً مهمة لتقوية العلاقات بين الاديان خاصة بين الشعوب التي تسكن نفس البلد , وابواب معبد لالش مفتوحة أمام الجميع لأننا نحترم ونحب جـــــميع الاطياف الشعب بغض نظر عن دياناته و معتقداته .

واليوم تشرفنا بزيارة طلاب الشريعة الاسلامية ونحن سعداء بهذه الزيارة ونتمنى ان تتكرر دائماً مثل هذه الزيارات من جميع الاديان والطوائف و القوميات .