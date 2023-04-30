مؤثرون مسنّون يروّجون لشيخوخة سعيدة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬والثمانين،‭ ‬تعيش‭ ‬دولوريس‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬اسم‭ “‬دولي‭ ‬برودواي‭” ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ “‬أفضل‭ ‬أيام‭ ‬حياتها‭” ‬وتشارك‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬طريفة‭ ‬لمتابعيها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭,‬4‭ ‬مليون‭. ‬مثلها،‭ ‬ينشر‭ ‬مسنّون‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فيديوهات‭ ‬مضحكة‭ ‬لأنفسهم‭ ‬مزيلين‭ ‬الأفكار‭ ‬المسبقة‭. ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الشهيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬زد،‭ ‬تظهر‭ ‬الأميركية‭ ‬دولوريس‭ ‬باولينو‭ ‬بمقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬طريفة‭ ‬ترسم‭ ‬الابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يشاهدها‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يوقف‭ ‬هذه‭ “‬السيدة‭ ‬الكبيرة‭” ‬اللبقة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تارة‭ ‬وهي‭ ‬ترقص‭ ‬على‭ ‬أغاني‭ ‬فرقة‭ “‬أبا‭” ‬وتارة‭ ‬تظهر‭ ‬وهي‭ ‬تشرب‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬حانات‭. ‬وقال‭ ‬سيرج‭ ‬غيران‭ ‬عالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬والمتخصص‭ ‬في‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬للسن‭ ‬اليوم‭ ‬علاقة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق‭” ‬ومع‭ ‬سقوط‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬المسنون‭ ‬أشخاصا‭ ‬يحتاجون‭ ‬حصرا‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬والهدوء،‭ ‬بل‭ ‬يمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحوالهم‭!”. ‬خصوصا‭ ‬أنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬يستخدمون‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭. ‬فقد‭ ‬أفاد‭ ‬معهد‭ “‬بيو‭” ‬الأميركي‭ ‬للبحوث،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬المسنين‭ ‬الأميركيين‭ (‬فوق‭ ‬65‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬10‭ % ‬فقط‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬أصبحت‭ ‬45‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬يشهد‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬ل‭”‬المؤثرين‭ ‬المسنين‭” ‬كما‭ ‬يطلق‭ ‬عليهم‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الالمانية‭ ‬erikarischko‭ ‬البالغة‭ ‬83‭ ‬عاما‭ ‬والشغوفة‭ ‬باللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والتي‭ ‬لديها‭ ‬1‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬والفرنسية‭ ‬studiodanielle‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬فكاهية،‭ ‬‭. ‬البالغة‭ ‬72‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬خبيرة‭ ‬تجميل‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ “‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬بشكل‭ ‬جميل‭”.‬

دخلت‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬النشطة‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬وإنستغرام‭ ‬عالم‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وقالت‭ “‬في‭ ‬البداية‭ ‬كانوا‭ ‬يقولون‭ +‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬العجوز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق؟‭+” ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المؤثرين‭ ‬المسنين‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بخلاف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

واليوم،‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬متابع،‭ ‬تقدم‭ ‬نيكول‭ ‬نصائح‭ ‬تجميلية‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬جيلها،‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬في‭ ‬الماكياج‭ ‬إلى‭ ‬تنسيق‭ ‬الملابس‭.‬ويتيح‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬أيضا‭ ‬تحقيق‭ ‬بعض‭ ‬المكاسب‭ ‬المادية‭ ‬بفضل‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المدفوعة،‭ ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬حق‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬موجودين‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأوضحت‭ “‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المسنون‭ ‬موضوعا‭ ‬من‭ ‬المحرمات‭. ‬نعم،‭ ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬حياتنا‭!”.‬

‭- “‬خالدون‭” -‬

وقال‭ ‬سيرج‭ ‬غيران‭ “‬تتجذر‭ ‬الأحكام‭ ‬المسبقة‭ ‬والمتصلة‭ ‬بالعمر‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬حيث‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إخفاء‭ ‬الهشاشة‭ ‬والمرض‭ ‬والموت‭” ‬في‭ ‬وقت‭ ‬صار‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬جيل‭ ‬طفرة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الستينات‭ ‬متقاعدين‭.‬

في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تثير‭ ‬بعض‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‭ ‬Lillian Droniak‭ ‬البالغة‭ ‬93‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬لديها‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬متابع،‭ ‬الجدل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطرقها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬نشرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهي‭ ‬ترتقب‭ ‬مسار‭ ‬جنازتها،‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المدعوين‭ ‬إلى‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬ارتدائها‭ ‬وأحمر‭ ‬الشفاه‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يوضع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭.‬

في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬يشهد‭ ‬أربعة‭ ‬أصدقاء‭ ‬مثليين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬66‭ ‬و79‭ ‬عاما‭ (‬ميك‭ ‬وجيسي‭ ‬وبيل‭ ‬وروبرت‭) ‬أيضا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬حسابهم‭ ‬theoldgays‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬والذي‭ ‬لديه‭ ‬حوالى‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭.‬

وقال‭ ‬بيل‭ ‬البالغ‭ ‬79‭ ‬عاما‭ “‬إن‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ (‬عبر‭ ‬المنصة‭) ‬أمر‭ ‬يعطي‭ ‬الحيوية،‭ ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬بتاتا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭! ‬إنهم‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬نصائحنا‭ ‬والبعض‭ ‬يعتبروننا‭ ‬أجدادهم‭”.‬

وقال‭ ‬الأربعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬دارتهم‭ ‬في‭ ‬كاثيدرال‭ ‬سيتي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفيديوهات‭ ‬هي‭ “‬إرثهم‭”.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يرى‭ ‬جيسي‭ ‬البالغ‭ ‬69‭ ‬عاما‭ ‬أنها‭ ‬طريقة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬موضحا‭ “‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬سأمضي‭ ‬سنواتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الظلام،‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬خالدين‭”.‬