مؤتمر وطني شامل ولكن – قحطان الخفاجي

أكثر من ضرورة، هو المؤتمر الوطني الشامل والجامع للعراقيين. أكثر من ضرورة، فهو سبيل ناجع لملمة الشمل ، وحماية الذات من عبث العابثين. وهو أكثر من ضرورة، لأنه منطلق جمعي دليل عمل موثوق .

مؤتمر وطني عراقي شامل، ضرورة في زمن تردت به مقومات العراق، وضاعت بوصلته الذاتية وعناوين مشاركته الإنسانية.

مؤتمر ضرورة، لأن نهايات يومنا ذاهبة لدركٍ سفلي. ولأن بدايات غدنا مهلهلة متذبذبة لا ضوء يرتجى فيه. ولأن مستقبل كل من حولنا زاهر من الآن، ومستقبلنا أظلم من أعماق بحر الظلمات. مؤتمر وطني شامل وجامع للعراقيين دعا له الشيخ جمال الضاري رئيس المشروع الوطني العراقي، وأثنى عليه فضيلة الشيخ اية الله فاضل البديري ادامه الله، وها أنا اثني على ما دعا إليه الشيخ جمال، لأن تجارب العالم أكدت أن المؤتمرات العامة والشاملة كانت سبلا ناجعة في تجاوز خلافات بينة عانت منها شعوب بعينها.

فرغبة لممارسة كل وسيلة مهما كان حجم الأمل فيها، فإني أؤيد الدعوة لمؤتمر وطني عراقي شامل للقوى العراقية، وفق ضوابط يضعها الوطنيون حقا ومن غير ذوي المنفعة الأنانية أو الخارجية. وهذا ليس للتضييق على أي جهة، مهما كان موقفنا منها. بل هي ضوابط وطنية علمية محايدة نراها السبيل الأمثل لإنجاح المؤتمر. ضوابط إذا ما أعتمدت بجمعيتها ستحول دون محاولة أي جهة كانت لإفشاله أو التشكيك فيه أو لامتطائه، ولأي سبب كان، سواء من داخله أو من خارجه. شريطة أن تؤخذ الشروط بجمعيتها وليس بإنتقائة كالتركيز على أحدها وإغفال الآخر..

ونرى لهذا المؤتمر المرتجى شروطا ومحددات وهي كالآتي.

اولا : الشروط هي :

1 – أســــــباب الدعوة وغاياتها :

إقرار الجميع ان فشل العملية السياسية، وعجزها عن تجاوز أسباب إخفاقاتها، او إصلاح ذاتها، هو سبب الدعوة للمؤتمر الشامل . أما غايتها فهو وضع البدائل، إبتداءاً بتعديل التشريعات وتنظيم العملية السياسية قانونيا، ومحاسبة المقصر .

ماهية الدعوة

2 – ماهية الدعوة :

عراقية الرغبة والإدارة والآليات والقرار والتقييم.

3 – الجهات المدعوة :

إنطلاقا من الرغبة الصادقة لإخراج العراق مما يعاني، وإستجابة لحقيقة التأثير الفعلي للقوى كافة بإختلاف مشاربها وغاياتها، ولعدم إستعداء أي جهة عن طريق إستبعادهم لأي سبب كان. نرى ضرورة دعوة الجميع دون إستثناء، سواء ممن عمل بالعملية السياسية أو عارضها بأي صورة مشروعة كانت. على أن لايفرق بين مدعو وآخر لأي سبب كان، ولا علاقة للأطراف المدعوة بأمور تخص إدارة المؤتمر .

4 – الإدارة :

توكل إدارة المؤتمر وبكل مراحله، لأكاديميين عراقيين لا علاقة لهم بطائفية أو مذهبية أو عرقية. وليس لهم علاقة عملية بأي جهة سياسية ، أو يحظى بتايدهم المطلق . ويشترط عدم إنتمائه لأي جهة سياسية شاركت بالعملية السياسية، أو جهة سياسية معارضة تطمح لتغيير ينفعها ذاتياً.

وتشرف على المؤتمر، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

5 – لا تمثيل فردي لأي دولة بالمؤتمر الوطني الشامل .

6 – مشروع قرارات المؤتمر وتوصياته، تُعدها لجان علمية تشكلها إدارة المؤتمر على أن تستقي اللجان مشاريعها من الحاجة العراقية للخلاص وليس من املاءات القوى السياسية .

7 – يحصر التصريحات أثناء المؤتمر بالناطق الرسمي للمؤتمر، واي تصريح لأي شخص آخر أثناء المؤتمر يعد خرقا يحاسب عليه.

8 – القرارات والتوصيات الصادرة من المؤتمر ، ملزمة للجميع، والخروج عليها ، مخالفة تلزم المساءلة والمحاسبة.

9 – تضع إدارة المؤتمر ضوابط عمل المؤتمر، سواء من سلامة استقلالية أعضاء إدارة المؤتمر، أو ضمان التزام القوى المدعوة للمؤتمر، سواء أثناء الجلسات أو بحالة الانسحاب.

10- قرارات المؤتمر ملزمة للجميع، والصيغة التي يتفق عليها، تكون البديل عن إدارة المؤتمر، الا اذا ارتيأه المؤتمرون صيغة ما.

المحددات والازمة

ثانيا : المحددات.

نرى جملة محددات قد تواجه المؤتمر وأبرزها.

1 – سينظر الفرقاء على تباينهم رؤى مشككة بروحية المؤتمر، فالرافضيون للعملية السياسية والمقاومون للاحتلال وتبعياته، سيرى دعوة المشاركين بالعملية السياسية خللا مبطلا للمؤتمر ومبددا لغاياته الوطنية. وسيرى المشاركون بالعملية السياسية دعوة المعارضين لهم والمقاومين للاحتلال من غير فصائل شاركت بالعملية السياسية، سيروهم سببا كافيا لإفشال المؤتمر قبل انعقاده.

2 – المشاركون بالعملية السياسية، لاسيما الذين يملكون هامشا واسعا بالقرار السياسي، والتوازن الأمني لامتلاكهم فصائل مسلحة، أن المؤتمر بهذه الآلية هو تجريد لصلاحياتهم، او بصيغه أخرى مبررة، هي إنهاء لمؤوسسات ترى نفسها ضرورية للبلاد، وبالتالي تقليل دورها هو تقليل لدور للدولة،. علاوة على أنه إنهاء لامتيازاتها .

3 – سيكون من غير السهل الركون لأشخاص اكاديميين غير مرتبطين حقا بقوى سياسية بشكل أو بآخر. أو أن عملية تجريد الأستاذ الجامعي من عمقة هو ليس أمرا سهلا، والطعن به سهل، إذ مجرد اللقب ابو المحافظة كفيل بتحيــــــيره لهذه الطائفة أو تلك.

4- هناك صعوبة في توفير أرضية تشريعية يتفق عليها بعيدا عن القوى السياسية الفاعلة. ومن الصعب أيضا عقد مؤتمر بهذا الحجم ولا تشارك إيران وأمريكا وتركيا واطراف أخرى إقليمية أو دولية.ورغم هذه الحقائق، نقول من الضروري اعتماد ما سبق كوحدة متكاملة ، لأنه وحدة يبين الحق عن الباطل عموما ، ووحده الذي يجعل المؤتمر عراقي حقيقي.

وأية دعوة لأي مؤتمر عراقي لا يأخذ بما ذكرنا وأمثاله، قد يكون مضيعة للوقت والجهود، وأنا على يقين أن هناك العديد من الجهود الوطنية الحقة تحاول بعراقيتها إنقاذ العراق ودعوة السيد الضاري واحدة منها. ولكن الواقع يشير إلى أن اي مؤتمر توكل إدارته للقوى المتنفذة بعد 2003 هو بأحسن حالاته اجتهاد لم يأخذ بالأسباب الناجعة لتجاوز الخلل الحاصل . سيكون حتما دعوة تضاف لحفنة دعوات من نوع آخر،، دعوات لطالما صدعنا بها البعض وهي لا تعدوا أكثر من محاولة لتجديد الفاسدين، وتعزيز لأجندات خارجية .