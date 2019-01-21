مؤتمر في واسط يبحث تأسيس شركة نفط – الكوت – الزمان

تعتزم محافظة واسط تأسيس شركة نفط لضمان فرص العمل للاختصاصات الهندسية النفطية. وذكر بيان لمكتب المحافظ محمد جميل المياحي انه (حضر المؤتمر الأول للملاكات الهندسية في واسط وكانت نتيجته “تعزيز دور المهندس المقيم لمراقبة مستوى تقدم العمل وتوفير كل الدعم اللازم للمهندس، لادارة المشاريع بمهنية واحترافية بعيدا عن التدخلات والضغوطات، والتأكيد على السيطرة النوعية ومتابعه المقالع والمختبرات والعمل على آلية لتفعيل الفحص واعتماد معايير عالية في هذا المجال). وأشار الى (السعي الى تأسيس مركز إستشاري بحثي من خلال مفاتحة الجهات المعنية نقابة المهندسين و وزارة التخطيط باشراف الاكفاء من المهندسين الواسطيين). وقال المياحي ان المحافظة آمنة ومستقرة ونحمل وزارة الكهرباء أي خلل أمني ستكون المتسبب الاول به لانكارها جهود المحافظة ومجلسها عدم الايفاء بالالتزامات المأخوذة عليها). وأضاف المياحي في بيان امس ان (ما تمر به محافظة واسط هذه الايام من رداءة بتجهيز الطاقة الكهربائية تتحمله وزارة الكهرباء الاتحادية لكونها لم تنصف المحافظة بالحصة المقررة وحسب النسبة الظالمه 4.93 fhglzm والتي دوماً ترميها في خانة اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات والتي لم تاخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني وتنامي الاحمال بصورة سنوية االاستقرار الامني المشجع لفتح مشاريع استثمارية، لها ارتباط مباشر باستهلاك الطاقة). وأشار الى (وجود محطة واسط الحرارية في الزبيدية التي تدعم المنظومة الوطنية بطاقة مقدارها 2500 ميكاواط وتستهلك كميات وقود كبيرة من حقلي الأحدب وبدرة النفطيين اضافة الى موقف محافظة واسط ومجلس المحافظة خلال فترة نصب ابراج الطاقة فائقة القدرة ومساندة الوزارة بحل المشاكل مع المزارعين ونصب الابراج داخل اراضيهم وكذلك التصويت بمبلغ 60 مليون من واردات المحافظة لتوفير الوقود للاليات التابعة للجهد الهندسي بالمحافظة والتي شاركت الوزارة بردم المستنقعات وتسوية الطرق لتسهيل عملية نصب الابراج اعلاه). ودعا المياحي (الوزارة الى النظر بعين العدالة للمحافظة وانصافها بحصة تكفي المواطنين وتزويد المحافظة بالمواد الاولية اللازمة لصيانة شبكات التوزيع من محولات وأسلاك وأعمدة ومواد اخرى لها ارتباط وتماس مباشر مع حياة اهلنا حيث بدأت جماهير المحافظة تتذمر من سوء ادارة التوزيع في وزارة الكهرباء فضلا عن مؤشرات الخلل الاداري وضعف الخدمات في مديرية توزيع كهرباء واسط من جهة أخرى). واعلن النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي الحصول على موافقة رئيس البرلمان بإضافة 19 مليار دينار لميزانية محافظة النجف. وذكر في بيان امس انه (خلال لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تم مناقشة عدة محاور تخص محافظة النجف الاشرف اهمها زيادة التخصيصات المالية ودعم مشاريع تنمية الأقاليم وخصوصا المشاريع الخدمية واضافة مبلغ 19 مليار على ميزانية المحافظة والخاص بكلفة مشروع الخط الناقل لمجاري قضاء الكوفة من اجل المباشره به خلال هذا العام). واكد الكرعاوي (موافقة رئيس مجلس النواب باضافة 19مليار على ميزانية المحافظة، وسيتم طرحها على اللجنة المالية بأقرب وقت للمصادقة عليه).