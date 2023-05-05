مؤتمر دولي في الإتحاد الآسيوي يركّز على تطوير مدرّبي المستقبل

بغداد- الزمان

اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الربع للمدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 100 محاضر للمدربين ومدير فني من كافة أرجاء قارة آسيا، حيث تم خلاله بحث آخر التطورات وأفضل الممارسات في مجال تطوير وتعليم المدربين. وحمل مؤتمر هذا العام شعار تطوير مدربي الغد، وقد تضمن محاضرات قيمة وورشات عمل وجلسات حوار تفاعلي، وذلك بهدف تحقيق الهدف المشترك لتأكيد مكانة كرة القدم كرياضة أولى في قارة آسيا، وضمان نجاح الفرق الآسيوية على كافة المستويات عالمياً.

توفير منصة

وكان داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم افتتح فعاليات المؤتمر، حيث أكد مؤتمر هذا العام أهميته في تبادل الآراء بين المدربين وتوفير منصة للتعريف بالتحديات التي يواجهها هؤلاء المدربين خلال عملهم في اتحاداتهم الوطنية. وكان محور النقاش في المؤتمر حول توفير أفضل عناية ورعاية لأجيال المستقبل من اللاعبين والمدربين، وتم بحث مواضيع من ضمنها الدور القيادي للمدرب، وأهم النتائح المستخلصة من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. واطلع المشاركون في المؤتمر على قواعد وإرشادات تطوير وتعليم المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأحدث المتطلبات المعتمدة للانضمام إلى تجمع المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تهدف لتحسين مستوى المدربين والمحاضرين بشكل موحد ومنظم في كافة أرجاء قارة آسيا. وشهد المؤتمر تواجد خبراء من الاتحاد الياباني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد الماليزي لكرة القدم، قاموا بتقديم أوراق عمل عن الإطار الهيكلي المعتمد لديهم من أجل إنتاج مدربين مدربين محترفين مؤهلين وحاصلين على الرخصة الآسيوية للعمل في اتحاداتهم. وشهد اليوم الختامي في المؤتمر محاضرة قدمها برانكو يوجيفيتش رئيس قسم المدربين وتطوير اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول برنامج الاتحاد الدولي في تطوير محاضري المدربين، ثم شهدت الجلسة الختامية حوار حول الارتقاء بمستوى محاضري المدربين في كافة أرجاء قارة آسيا. وقال تاكيشي اونو من الاتحاد الياباني لكرة القدم: من أجل تحقيق تأثير إيجابي مستدام على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية في قارة آسيا، ومن أجل إنتاج لاعبين مميزين، فإننا بحاجة لإيجاد مدربين مميزين، ونحن ممتنون للعاملين في الدائرة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح الاتحادات الوطنية الدعم اللازم لمساعدتنا من أجل تحقيق طموحنا في الوصول للمستوى المأمول.

إتحاد هندي

من جهته قال سيد صابر باشا المدير الفني في الاتحاد الهندي لكرة القدم: الأيام الثلاثة الماضية كانت تجربة رائعة وأنا أقول بثقة أننا سنعود إلى اتحاداتنا المحلية ونحن نمتلك إطار جديد للتعامل مع تطوير المدربين، وآمل أن يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة مثل هذه الفعاليات التي تمكننا من مواكبة أحـدث التطورات.