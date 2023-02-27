حضور رسمي ونخبوي كبير

مؤتمر دعم المحتوى يفتتح الاكاديمية العراقية للمهارات الرقمية

بغداد – شهد عبد الرضا شكارة

نظم مجلس المسار الرقمي العراقي، ومجموعة المدارس الملكية، السبت، المؤتمر العراقي الاول لدعم المحتوى الرقمي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات، ومديرية تربية الكرخ الثانية، ومركز العمليات المعلوماتية في قيادة العمليات المشتركة، وسوق العراق للأوراق المالية، ورعاية مجموعة باب الأغا، وحضور نخبوي ، وجرى البحث في الحلقات النقاشية الموسعة آليات تمكين صنّاع المحتويات من تقديم مضامين هادفة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس صفد الشمري ان (أعمال المؤتمر شهدت افتتاح أول اكاديمية وطنية تعنى بتطوير قدرات عموم المستخدمين، على صعيدي المؤسسات والافراد، إذ افتتح قيس الكلابي، مدير عام تربية الكرخ الثانية الاكاديمـــــية العراقية للمهارات الرقمية).

من ناحيته بين رئيس مجلس ادارة مجموعة المدارس الملكية علاء المولى ، ان (الاكاديمية ستعمل على ارساء الاسس القويمة في الاستخدامات الرقمية، لاسيما لدى شريحة الطلبة، واننها ستكون انموذجاً تربوياً مقتدراً في استيعاب متطلبات تلك الاستخدامات).

تصويب الاخطاء

وشدد مدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية على ان (اطلاق مثل تلك الأكاديمية سيسهم في تصويب الاخطاء التي رافقت الاستخدام الرقمي على الصعيد العام، كاشفاً عن خطوات وزاراته في مواصلة محاربة المحتوى الرقمي الهابط حماية للقيم المجتمعية، والتي منها اطلاق جائزة دعم المحتوى الرصين، داعياً مؤسسات الدولة إلى مساندة تلك الجهود).

وكان في عرافة المؤتمر، عضو مجلس المسار حيدر فاروق ، وعبر معاون عميد كلية المنصور الجامعة ستار الراوي ، والخبير التربوي الرائد، عبد عليوي، مستشار الشؤون التربوية في مجلس المسار، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، عن دعمهم الكامل للجهود الرامية إلى تنمية مهارات المستخدمين، فيما أكد المهندس عبد الله داود، مدير علاقات مجموعة مخابز باب الأغا، بان المجموعة ستكون على مقربة من كل الجهود الوطنية البناءة، من مبدأ تكامل الادوار.

وأبرم الشمري، مع المولى، الأربعاء، اتفاقية تأسيس الأكاديمية العراقية للمهارات الرقمية، والتي ستكون أول مؤسسة عراقية تعنى بتنمية المهارات وتقديم الاستشارات الرقمية، على المستويات كلها، ولجميع القطاعات الوطنية.