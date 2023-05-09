مؤتمر القمّة الثقافي يطلق برنامج خليجي المحافظات

اربيل – عزيز ال يحيى – سعدون الجابري

انطلق مؤتمر القمة الثقافي العربي في مدينة أربيل الخميس الماضي ، برنامج خليجي المحافظات الثقافي الذي يستمر لغاية عام 2025، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيما بينت اللجنة المنظمة أن كل محافظة عراقية سيكون لها ملتقى ثقافي تحت عناوين مختلفة.وتحدث مؤسس مؤتمر القمة الثقافي العربي ورئيس برنامج خليجي المحافظات محمد رشيد في تصريح عن ( دعم المؤتمر لتنفيذ جلسات الطاولة المستديرة التي خصص لها 20 محورا كلها تسهم في تنمية الإنسان وبناء المجتمع و كانت فرصة “خليجي 25 البصرة” ثمينة جدا كونها فتحت آفاقًا واسعة لكل الدول والشعوب التي التقت بأحضان البصرة الفيحاء للمشاركة في هذا العرس الرياضي الذي ازال كل العوارض والعقد الاجتماعية التي فرضتها الحروب علينا لسنوات عجاف طويلة ومن هذا المنطلق أرى من الضرورة ان نحافظ على هذا العرس الاجتماعي ).واضاف رشيد (سيتم اعلان برنامج ملتقيات خليجي المحافظات الذي يتوزع على جميع المحافظات العراقية من خلال اقامة ملتقيات ثقافية عدة حيث سيبدأ من محافظة ميسان تحت عنوان خليجي العمارة الثقافي)، مبينًا ان (مؤتمر الانطلاق بدأ في مدينة أربيل ،وسيكون بعنوان خليجي اربيل السياحي و في السليمانية تحت عنوان خليجي السليمانية الاستثماري اضافة الى خليجي بابل الحضاري وخليجي بغداد الاقتصادي و خليجي كربلاء المقدسة للسياحة الدينية وخليجي الانبار للاعمار والاستقرار).

على صعيد متصل وتحت عنوان (مؤتمر القمة الثقافي العربي الثالث) عقدت السبت الماضي في أربيل فعاليات المؤتمر الثقافي ، بحضور اللجنة الإستشارية المؤسسة المتمثلة بالمفكر العربي الكبير عبد الحسين شعبان والروائي التونسي خالد شوكات وزير ونائب سابق والسيدة شيرين آمدي والبروفيسور دكتور قاسم حسين صالح و الروائي أمجد توفيق والبروفيسور عامر الفياض والأديب محمد رشيد المؤسس ورئيس برنامج خليجي المحافظات.

و قال رشيد لـ( الزمان ) تم طرح عدد من النقاط المهمة منها ( تسمية الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الثقافي العربي الثالث بإسم الموسيقار العالمي نصير شمه ، والذي يستمر لمدة عامين يتجول في العاصمة بغداد والمحافظات). وبين رشيد أن (موعد إنطلاق فعاليات خليجي العمــارة الثقافي سيكون مطلع شهر حزيران القادم).