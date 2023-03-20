مؤتمر العراق للمناخ والتعاون الإقليمي – إبراهيم بحر العلوم

تبنى (مؤتمر العراق للمناخ) الذي انعقد في البصرة في الثاني عشر من الشهر الحالي وبرعاية رئيس الحكومة وحضور عدد كبير من السادة الوزراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق اضافة الى عدد من سفراء الدول المهتمة بالشأن العراقي، وبمشاركة عدد من الخبراء المهتمين بشؤون المناخ، تبنى في توصياته ما ورد في كلمة السيد رئيس الوزراء من مضامين هامة لتكون منهاجاً للعمل المناخي والبيئي في العراق. ومن هذه المضامين التي تبناها المؤتمر كانت دعوة الحكومة العراقية الى مؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية.

ان التعاون والتنسيق مع دول المجاور لمواجهة هذه التحديات برؤية واعية علمية وخطط وبرامج مشتركة لتقليل اضرار المخاطر تتطلبها مصالح شعوب المنطقة واجيالها القادمة. و وجه العراق رسالة خاصة بشأن معاناته من الشح المائي الى دول الجوار المتشاطئة من اجل تعزيز الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود والحفاظ على الحصص المائية، وذيلها برسالة مفادها بان الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع سيزيد من هشاشة الدول في مواجهة التأثيرات المناخية.

اننا نعتقد ان مواجهة هذه التحديات مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع، شعوبا وحكومات، ولابد من استنهاض وتفعيل دور النخب والباحثين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ليس على المستوى الوطني فحسب بل على مستوى دول الإقليم عبر تحالف علمي رصين يهدف حماية شعوب المنطقة من خلال اقتراح استراتيجيات وخطط وبرامج للمنطقة للعقد القادم. ويأخذ هذا التحالف العلمي المهني الإقليمي على عاتقه بناء شراكات بين المؤسسات العلمية ونظيراتها في المنطقة ويضم اليه المنتديات العلمية والأكاديمية والبحثية لبناء القدرات والمهارات وتعزيز التعاون البحثي ونقل الابتكار والخبرات ويسهم أيضا في تفعيل دور القطاع الخاص ويكون بعيداً عن التجاذبات السياسية ليصبح الخط الموازي لمسارات دول المنطقة وحكوماتها ومؤسساتها في تقديم الرؤية العلمية المستندة على المعلومة الصحيحة والتحليل السليم والمقترحات الرامية لحماية المنطقة.

لقد قدمنا في مؤتمر العراق للمناخ اقتراح تأسيس مثل هذا الملتقى لمواجهة الشحة المائية والتغيرات المناخية ويأتي هذا الاقتراح داعما لتوجهات العراق في دعوته لحكومات المنطقة لتعزيز سبل التعاون في مواجهة التأثيرات المناخية. ان نخب المنطقة تتطلع الى ملتقى ناشط وقادر على طرح المبادرات المؤثرة وإقناع حكومات دول المنطقة بأهمية إيجاد معالجات للشح المائي ومكافحة التطرف المناخي والعمل على تنفيذها.