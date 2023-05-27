مؤتمر التنمية ينطلق في بغداد بحضور ممثلي دول الجوار والخليج

بغداد – الزمان: تحتضن العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر طريق التنمية، بحضور ممثلين من 10 دول فيما قال رئيس مجلس الوزراء، العراقي محمد شياع السوداني، السبت، أن طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية: أرحب بالوفود المشاركة في مؤتمر طريق التنمية، وجودكم في بغداد هو جزء من الحلول”، مضيفاً: “منذ عقود ومنطقتنا واجهت عقبات متعددة الجذور تمددت لمشكلات متعددة.

وأكد أن “العقبات تغدو هينة أمام التعاون، وهذا ما نفهمه من المسؤولين”، لافتاً إلى أن “طريق التنمية خطة طموح ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة”.

وتابع: “نحن نقف على أعتاب مفتاح مواجهة المؤثرات التي ستمر عبر طريق التنمية”، مؤكداً أن “طريق التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات”.

ولفت إلى أن “هذه الحكومة آلت على نفسِها أن تنطلق من الحاجات الفعليةِ للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة”، مردفاً بالقول: “لقد أسّسنا لهذا المؤتمر عبر تفاهمات بناءة مع قادة وزعماء بلدانِكم الشقيقة والصديقة لنا”.

وأكمل: “ماضون في كلِّ ما يخدمُ شعبَنا، ويَزيدُ من بواباتِ التواصل مع الجوار الجغرافي والامتدادِ الثقافي”.

وانطلقت، قبل قليل، أعمال مؤتمر طريق التنمية، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووصلت في وقت سابق، جميع وفود دول الجوار والخليج إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر طريق التنمية.