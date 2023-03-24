مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 – إبراهيم بحر العلوم

يتزامن اليوم العالمى للمياه في هذا العام مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في نيويورك حيث سيناقش المؤتمر عبر سلسلة من الجلسات العامة والحوارات المتخصصة والجلسات الجانبية برعاية منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لوضع حلول فعالة لأزمات المياه حول العالم. ويشارك العراق في اعمال المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعدد من السادة الوزراء ومسؤولين من عدد من الوزارات المعنية.

تتطلب الازمة المائية الراهنة من اطراف المصلحة المختلفة تحقيق الشراكات والاستثمارات والإجراءات مع جهود استثنائية مضاعفة لتسريع خطة العمل باعتبار عدم انحصار المشكلة المياه بجهة معينة بل ان المياه هو القاسم المشترك لمنظومات الامن الغذائي والبيئي والصحي وتغير المناخ، وما تعانيه البشرية اليوم من مخاطر فيضانات واعاصير وجفاف وحرائق وارتفاع مناسيب سطح البحر ونقص المساحات الخضراء كلها مؤشرات مهددة للتنمية واستقرار الانسان في كل بقاع الأرض وما لم تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ووضعها موضع التنفيذ فسيواجه العالم والاجيال القادمة ظروفاً قاسية جداً. ويمثل هذا المؤتمر فرصة لتوحيد العالم حول إيجاد رؤية وخطة ومتابعة لأزمة المياه واتخاذ التزامات طوعية لتغيير قواعد اللعبة والإسراع نحو الغايات المتعلقة بعدالة توفير وتوزيع المياه، والعمل على وضع الالتزامات موضع التنفيذ من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص قبل فوات الاوان. ويمنحنا انعقاد هذه المؤتمرات الحافز لاعادة النظر بفلسفة إدارة المياه وضرورة استنادها على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والتي من شأنها مراعاة الامن الانساني الإقليمي، ومن هذا المنطلق يطرح مشروع (ظمأ العراق) مبادرته في مؤتمر نيويورك الداعية الى تشكيل ملتقى إقليمي لمواجهة شحة المياه وتداعيات المناخ عبر تحالف علمي رصين يضم اليه المنتديات العلمية والأكاديمية والبحثية لبناء القدرات والمهارات وتعزيز سبل التعاون في مواجهة هذه التحديات ليصبح مساراً موازياً وذراعاً واعياً لمواجهة التحديات وقادراً على رفد حكومات المنطقة بالمعلومة الصحيحة والتحليل السليم والمقترحات العملية لحماية المنطقة.