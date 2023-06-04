مأذنة عنه الأثرية تستعيد عافيتها

الانبار – الزمان

احتفى أبناء مدينة عنة بافتتاح ماذنة عنة التأريخية بعد إعادة بنائها بنفس المواصفات الأصلية وبايادي ماهرة ،وبحضور شخصيات سياسية واكاديمية و مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار بوزارة الثقافة والسياحة والآثار إياد حسن عبد حمزة ، وأشارت الوزارة أن (هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق عمل مفتشية آثار الانبار باشراف كوادر الصيانة في الهيئة العامة للاثار والتراث لاعادة الحياة لهذا المعلم الاثاري السياحي المهم). ويرجح علماء الآثار بأن مئذنة عنه تم بناؤها في أواخر العصر العباسي الأول وتحديداً في الفترة 386 – 468 هجرية الموافق 996 – 1096 ميلادية وذلك بالعودة إلى طراز البناء والنقوش وهيكل المبنى والآجر المستخدم في بنائها.وتم نقلها الى مكانها الجديد سنة 1989 عندما غمرتها مياه نهر الفرات ، وتعرضت المأذنة للتفجير مرتين بعد 2003 لتستعيد عافيتها قبل أيام.