مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

لندن‭- ‬الزمان

أقيمت‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬مآدب‭ ‬الغداء‭ ‬والاحتفالات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬غداة‭ ‬تتويج‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وقرينته‭ ‬الملكة‭ ‬كاميلا،‭ ‬قبل‭ ‬إحياء‭ ‬حفل‭ ‬موسيقي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭.‬

شاركت‭ ‬جيل‭ ‬بايدن،‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬في‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬خارج‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬استضافها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬للمتطوعين‭ ‬واللاجئين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬ومجموعات‭ ‬الشباب‭. ‬وكان‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬متوافرا‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الأكاليل‭ ‬الملفوفة‭ ‬بالأعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬ورايات‭ ‬التتويج‭ ‬وأكواب‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬67‭ ‬ألف‭ ‬‮«‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬كبرى‮»‬‭ ‬وحفلات‭ ‬بين‭ ‬الجيران‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الممتدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬التتويج‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬اليوبيلان‭ ‬الأخيران‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

حضر‭ ‬أفراد‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬‮«‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬وحفلات‭ ‬الحي‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ذهب‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬وزوجته‭ ‬صوفي‭ ‬إلى‭ ‬كرانلي‭ ‬في‭ ‬ساري‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬والأميرة‭ ‬آن‭ ‬وزوجها‭ ‬تيم‭ ‬لورانس‭ ‬إلى‭ ‬سويندون،‭ ‬في‭ ‬كوتسوولدز‭ (‬غرب‭) ‬والأميرتان‭ ‬بياتريس‭ ‬وأوجيني‭ ‬إلى‭ ‬وندسور‭. ‬

وارسل‭ ‬الملك‭ ‬والملكة‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬أطيب‭ ‬التمنيات‮»‬‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولائم‭ ‬الضخمة،‭ ‬متمنين‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬اوقاتاً‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬72‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬غير‭ ‬المكترثين‭ ‬بالتتويج‭ ‬لا‭ ‬ينوون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬احتفال،‭ ‬وفقًا‭ ‬لاستطلاع‭ ‬أجراه‭ ‬مؤخراً‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬يوغوف‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬وحفلات‭ ‬الاستقبال‭ ‬وحفلات‭ ‬الحديقة‭ ‬ومراسم‭ ‬تتويج‭ ‬مهيبة‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬ويستمنستر‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون،‭ ‬ينوي‭ ‬الزوجان‭ ‬الملكيان‭ ‬البالغان‭ ‬74‭ ‬و‭ ‬75‭ ‬عامًا‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬موسيقي‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭.‬

وصل‭ ‬بعض‭ ‬المتفرجين‭ ‬المتحمسين‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬واضعين‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬أكتافهم‭. ‬وتوجه‭ ‬أمير‭ ‬وأميرة‭ ‬ويلز،‭ ‬وليام‭ ‬وكيت،‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬لتحية‭ ‬الحشد‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

تتويج‭ ‬فخم‭ ‬

سيحيي‭ ‬الحفل‭ ‬المغنيان‭ ‬الأميركيان‭ ‬ليونيل‭ ‬ريتشي‭ ‬وكاتي‭ ‬بيري‭ ‬وعازف‭ ‬البيانو‭ ‬الصيني‭ ‬لانغ‭ ‬لانغ‭ ‬ومغني‭ ‬الأوبرا‭ ‬الإيطالي‭ ‬أندريا‭ ‬بوتشيلي‭ ‬وجوقة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مشارب‭ ‬مختلفة‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الفنية‭ ‬البريطانية‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الممثل‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬في‭ ‬فيديو،‭ ‬كما‭ ‬أُعلن‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬ويني‭ ‬الدبدوب‭ ‬الذي‭ ‬سيسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬دبّ‭ ‬بادينغتون،‭ ‬وهو‭ ‬شخصية‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬الأطفال‭ ‬البريطانية‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬وهو‭ ‬يحتسي‭ ‬الشاي‭ ‬مع‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬حفل‭ ‬اليوبيل‭ ‬الماسي‭ ‬للملكة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

ودُعي‭ ‬البريطانيون‭ ‬الإثنين،‭ ‬وهو‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬مُنحت‭ ‬خصيصًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬التتويج،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬لكن‭ ‬الزوجين‭ ‬الملكيين‭ ‬لم‭ ‬يخططا‭ ‬لأي‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭. ‬

كان‭ ‬التتويج‭ ‬الديني‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لتشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بمثابة‭ ‬يوم‭ ‬تاريخي‭ ‬امتاز‭ ‬بالفخامة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬للنظام‭ ‬الملكي‭. ‬وأحتلت‭ ‬صورة‭ ‬تشارلز‭ ‬المتوج‭ ‬الصفحة‭ ‬الأولى‭ ‬الأحد‭ ‬لجميع‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية،‭ ‬وكذلك‭ ‬فعلت‭ ‬الصحف‭ ‬الدولية‭. ‬بعد‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬توّج‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬السبت‭ ‬ملكا‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ويستمنستر‭ ‬آبي‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬دينية‭ ‬مهيبة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬ألف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والتقاليد‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تكييفها‭ ‬لتعكس‭ ‬صورة‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬أمام‭ ‬حوالى‭ ‬2300‭ ‬مدعو،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬توجت‭ ‬زوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬ملكة‭. ‬عاد‭ ‬الزوجان‭ ‬في‭ ‬عربة‭ ‬ذهبية‭ ‬محاطين‭ ‬بالخيالة‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬ثم‭ ‬قاما‭ ‬بتحية‭ ‬الحشود‭ ‬من‭ ‬الشرفة‭ ‬الشهيرة‭. ‬وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬اذ‭ ‬تعود‭ ‬نسختها‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬1953‭ ‬حين‭ ‬اعتلت‭ ‬والدة‭ ‬تشارلز‭ ‬إليزابيت‭ ‬الثانية‭ ‬العرش‭ ‬وتولته‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬لبريطانيا‭.‬

‭ ‬اعتقالات

تابع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬لحظة‭ ‬وضع‭ ‬كبير‭ ‬أساقفة‭ ‬كانتربري‭ ‬جاستن‭ ‬ويلبي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬تاج‭ ‬القديس‭ ‬إدوارد‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخالص‭ ‬والمرصّع‭ ‬بالأحجار‭ ‬الكريمة‭.‬

وكان‭ ‬عددهم‭ ‬بلغ‭ ‬31‭ ‬مليوناً‭ ‬لمشاهدة‭ ‬جنازة‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬على‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬آي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يتمتع‭ ‬تشارلز،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬ملك‭ ‬بريطاني‭ ‬توج‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بشعبية‭ ‬مثل‭ ‬والدته‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وتظاهر‭ ‬محتجون‭ ‬مناهضون‭ ‬للملكية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الموكب،‭ ‬وفي‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وويلز‭ ‬كذلك‭. ‬

يعتقد‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إلغاء‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭.‬

واعتقلت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬جمهورية‮»‬‭ ‬المناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬الملكي،‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الحركة‭ ‬غراهام‭ ‬سميث‭. ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬المساء‭. ‬وأثار‭ ‬توقيفهم‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭.‬

وكتب‭ ‬سميث‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬بالخارج‭ ‬الآن‭. ‬لا‭ ‬تنخدعوا‭. ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬السلمي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجودًا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬‮»‬‭ ‬

في‭ ‬المجموع،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬52‭ ‬متظاهرا‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بتهمة‭ ‬الإخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬وبالأمن‭ ‬والتآمر‭ ‬لإحداث‭ ‬إزعاج‭ ‬عام‭ ‬حول‭ ‬التتويج‮»‬‭. ‬