ليونيل ميسي من أولمبياد قطر إلى الدوري

النجم الأرجنتيني يتخطّى حاجز 100 هدف مع منتخب بلاده

{ بونيس آيرس – وكالات: تخطى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، حاجز المئة هدف دولي مع منتخب بلاده بعد أن أحرز الهاتريك الدولي السابع في مسيرته الكروية في مباراة ودية أمام منتخب كوراساو.وحقق ميسي هذا الإنجاز عندما افتتح التهديف لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 20 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو ديل إستيرو.وسجل المهاجم الأرجنتيني الأسطوري البالغ من العمر 35 سنة، هدفين آخرين في المباراة قبل نهاية شوطها الأول ليكمل الثلاثية.

خط الوسط

كما سجل أيضاً لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي إنزو فرناندز. وبعد نهاية المباراة، حمل لاعبو الأرجنتين كأس العالم أمام 42 ألف مشجع.وكانت هذه هي المباراة الثانية التي يلعبها المنتخب الأرجنتيني على أرضه منذ أن هزم المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022 بضربات الترجيح. وسجل ميسي هدفه رقم 800 – والهدف رقم 99 مع منتخب الأرجنتين – في مباراة منتخب بلاده الودية أمام بنما في بيونس أيرس الأسبوع الماضي، والتي فازت فيها الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة الاحتفالية بكأس العالم.وافتتح مهاجم باريس سان جيرمان ثلاثيته مع منتخب بلاده عندما تسلم تمريرة من جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط فياريال المعار إلى توتنهام الإنجليزي، ليسددها ميسي بقوة في الزاوية البعيدة.وبعد ثلاث دقائق، سبق نيكولاس جونزاليس الحارس إيلوي روم وسجل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، قبل أن يصنع جناح فيورينتينا الهدف الشخصي الثاني لميسي. وأحرز فرناندز الهدف الرابع لصالح الأرجنتين من قذيفة مدوية، قبل أن يصنع لو سيلسو هدفا لميسي، ليحرز نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في غضون 37 دقيقة فقط.

ليلة ميسي

وسجل أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتيل لمنتخب الأرجنتين أيضاً، لكن الليلة كانت ليلة ميسي الذي عزز مركزه في صدارة هدافي منتخب الأرجنتين عبر التاريخ بـ 102 هدفا، يليه غابرييل باتيستوتا في المركز الثاني بـ 56 هدفاً. لكن لا يزال ميسي في المركزي الثالث في قائمة الهدافين الدوليين بعد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال الذي سجل لمنتخب بلاده 122 هدفاً، وعلي دائي، قائد منتخب إيران الذي سجل 109 هدفاً دوليا.