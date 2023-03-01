ليوث الرافدين تفوز على إندونيسيا بهدفين في كأس آسيا للشباب

بغداد- ساري تحسين

فاز منتخب الشباب بكرة القدم امس على نظيره الاندونيسي بهدفين من دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2023 .

وجاء هدف الليوث الاول في مرمى اندونيسيا عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب منتخب العراق شربل امين لضربه اللاعب الإندونيسي، متعمداً اثناء سير اللقاء، ليكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين. وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب العراقي اضاعها عبد الرزاق قاسم في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وقبل نهاية اللقاء بلحظات سجل محمد جميل هدفاً ثانياً للعراق في الدقيقة 90 +5.

ويلاقي منتخب شباب اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان السبت المقبل المصادف الرابع من اذار الجاري في الساعة الخامسة عصرا في ملعب ميلي، بينما يلاقي منتخب سوريا الثلاثاء المصادف السابع من الشهر الجاري، في ملعب لوكوموتيف في الساعة الخامسة عصراً.