دهوك تعود لدوري الأضواء والأمانة تنزل في المحطة الأولى

ليوث الرافدين تستعد للتصفيات الآسيوية عبر بوابة أربيل

الناصرية- باسم الركابي

ستبقى نتيجة الفوز التي حققها فريق دهوك على الامانة والتأهل للدوري الممتاز للموسم المقبل امس الاول عالقة في أذهان جمهوره وإدارة النادي وأبناء المدينة اللذين لا يمكن وصف فرحتهم المؤكد استمرت حتى الصباح بعد الفوز في مباراة الموسم وعام 2022 وتحقيق منجز كروي وذلك بالفوزعلى الامانة بهدفين دون دون ما مهد الطريق للفريق للعودة مباشرة إلى دوري الأضواء الذي كان له الشرف في اعتلاء ناصية التتويج بلقب2011 بكل جدارة واستحقاق .

تركيز الفريق

وصب دهوك تركيزه على لقاء امس الاول لاسباب معروفة قبل ان يضع حدا للبقاء في الدرجة الاولى وتحقيق ما كان يطمح إليه في مهمة خاصة و حاسمة وفاصلة تجاوزها بفضل اداء وجهود عناصر الفريق الذي سيطر من بداية المباراة الذي انتظر 15د ليحرز هدف التقدم من كرة ثابتة متقنة هزت شباك الامانة بضربة رأس اكثر من رائعة وجهها نحو المرمى المحترف برنس منحت الفريق الافضلية بعد السيطرة و الظهور بقوة والاندفاع للهجوم منذ البداية والتحكم في منطقة الوسط امام تراجع للاعبي الامانة الذين عانوا بشكل واضح على مستوى الأداء والنتيجة ولم يشهد الشوط الاول اي تحسن يذكر لهم ليصعبوا المهمة على انفسهم بعد التأخر بالهدف.

سيطرة دهوك

وواصل دهوك اللقاءبشكل جيد وفرض سيطرته واستحوذ على الكرة مستفيدا من التقدم بالنتيجة وفشل المنافس في تقديم أي شيء يذكر وبقي بعيدا عن اي ملمح من ملامح الخطورة وظهرعكس المتوقع وسقط ضحية عناصره التي لم تقدم نفسها كما يجب امام مهمة حاسمة يفترض الاستعداد لها بشكل خاص.

تهديد المرمى

وواصل لاعبي دهوك سيطرتهم مع محاولة تهديد مرمى الامانة من الجانب الأيمن والوسط دون ان يتمكن لاعبي الامانة العودة إلى اجواء اللقاء وزادت معاناتهم امام منافسهم الذي فرض اسلوبه واستمر متقدما بالنتيجة والاداء قبل العودة للشوط الثاني وواصل بالسيطرة والاستحواذ لكنه كاد أن يقع بنفس خطأ لقاء الناصرية عندما تراجع للحفاظ على تقدمه الامر الذي لم يستغله فريق الامانة الذي ظهر في اخر عشرين دقيقة حاول تهديد مرمى دهوك وكاد ادراك التعادل من كرة رأسية ردها الحارس بصعوبة د71 كما حاول من كرة ثابتة تصدى لهاالحارس د 73 قبل ان تحسم الامور بشكل نهائي لمصلحةدهوك بالهدف الجميل لكريم دلي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك د 80 ليقضي على امال الامانة والزامه على النزول من القطار الممتاز والذهاب للدرجة الاولى وقد لا يعود بعد امام حالة الاحباط التي لفت كل اهل الامانة قبل ان يطلق حكم اللقاء احمد كاظم نهاية اللقاء معلنا الفوز لدهوك والخسارة الامانة بهدفين دون رد بعدما ظهر غير متوازن امام مهمة كانت تستجوب تقديم الاعبين ما عليهم والتعامل بمستوى افضل خصوصا في الشوط الاول وكانوا تائهين وعاجزين وظل الفريق بعيدا عن المباراة بشكل لاينسجم وطبيعة المهمة المصيرية كما استمر عاجزا اغلب وقت الشوط الثاني وخسر بإرادته بعدما واجه الفريق مهمة غاية في الصعوبة .

منتخب الشباب

يواصل منتخب الشباب معسكر استعداداته في مدينة اربيل للمشاركة في تصفيات بطولة اسيا بكر ة القدم لعام 2023 بقيادة المدير الفني عماد محمد حيث خاض الفريق ثلاث مباريات تجريبية تغلب على فريق نوروز بهدفين وتعادل مع الحدود بدون اهداف وخسر من اربيل بهدف وسيلعب الفريق ضمن المجموعة الثامنة التي ستقام مبارياتها في الكويت الاربعاء المقبل بعد نقلها من قبل الاتحاد الآسيوي من مدينة البصرة وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم ايضا منتخبات الكويت واستراليا والهند وسيستهل مبارياته في المجموعة المذكورة في مواجهة منتخب استراليا الاربعاء القادم السادس عشر من ايلول الجاري الذي يشهد اقامة لقاء الكويت والهند ويلعب مباراته الثانية الجمعة السادس عشر منه في مقابلة الكويت فيما ستواجه الهند واستراليا ويختتم المنتخب مبارياته في المجموعة الاحد المقبل عنــــــدما يلتقي الهند في وقت يلـــــــتقي الكويت استراليا.

ويأمل ان يكون المنتخب قد استفاد من المعسكر والمباريات التجريبية واعد للمهمة المذكورة التي لم تكن سهلة في ظل تواجد فريقا استراليا والكويت كما تريد الهند ان تكون طرفا لا يستهان به كما يامل من جهاز المنتخب ان يكون قد تجاوز الهفوات التي عجلت بأبعاده السريع من بطولة شباب العرب التي جرت في السعودية والخروج المخيب من مجموعته بعدما خسر من منتخب موريتانيا واهـــــــمية الاستفادة من دروس تلك المشاركة لكي يعكس الفريق قدراته وان يظهر منافسا قويا من أجل تحقيق الانتقال لنهائيات البطولة المهمة وهذا مرهون بجهود الاعبين الذين يدركون طبيعة الواجب الجديد المختلف تماما عن بطولة العرب واهمية تحمل المهمة كما يجب بعد فترة التحضير المناسبة عبر معسكر الاعداد ويتوقع ان يغادر الفريق منتصف الاسبوع الحالي.