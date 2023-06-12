ليوبولدشتات تنال جائزة (توني) الشهيرة لأفضل مسرحية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فازت‭ ‬مسرحية‭ “‬ليوبولدشتات‭” ‬للكاتب‭ ‬توم‭ ‬ستوبارد‭ ‬عن‭ ‬عائلة‭ ‬يهودية‭ ‬خلال‭ ‬الهولوكوست‭ ‬ومسرحية‭ ‬غنائية‭ ‬عن‭ ‬مراهقة‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأبرز‭ ‬جوائز‭ “‬توني‭” ‬المعادلة‭ ‬للأوسكار‭ ‬في‭ ‬برودواي‭ ‬بنيويورك‭. ‬وحصلت‭ “‬ليوبولدشتات‭” ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسرحية،‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬جديد‭ ‬للكاتب‭ ‬المسرحي‭ ‬البريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬85‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬مازحاً‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ “‬تنتابني‭ ‬مشاعر‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬روبوت‭ ‬محادثة‭ ‬فهمها‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬ساخرة‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬والتي‭ ‬يخشى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬الفني‭.‬‮ ‬‭ ‬وانتهز‭ ‬ستوبارد‭ ‬كسواه‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬الآخرين‭ ‬‮ ‬المناسبة‭ ‬لتوجيه‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬كتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬الذين‭ ‬ينفذون‭ ‬إضراباً‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أجورهم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أكثر‭ ‬إنصافاً‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭. ‬‮ ‬‭ ‬وبفوز‭ “‬ليوبولدشتات‭”‬،‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬عدد‭ ‬جوائز‭ “‬توني‭” ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬توم‭ ‬ستوبارد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬سيناريو‭ “‬برازيل‭” (‬1985‭) ‬و‭”‬شكسبير‭ ‬إن‭ ‬لاف‭” (‬1998‭) ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭.‬

‮ ‬والكاتب‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬أجداده‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬الاعتقال‭ ‬النازية،‭ ‬يروي‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬فصول،‭ ‬قصة‭ ‬تجري‭ ‬أحداثها‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1899‭ ‬و1955‭ ‬عن‭ ‬عائلة‭ ‬يهودية‭ ‬ثرية‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬تنقلب‭ ‬أحوالها‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬النازية‭ ‬والمحرقة‭.‬

‭ ‬ختام‭ ‬موسم‭ ‬كامل‭ ‬

وحصل‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬هو‭ “‬بارايد‭” ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬محاكمة‭ ‬وإعدام‭ ‬يهودي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬وأفضل‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬لمسرحية‭ ‬غنائية‭. ‬ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬أخرى‭ ‬مهمة‭ ‬هي‭ “‬أفضل‭ ‬مسرحية‭ ‬غنائية‭” ‬‮ ‬إلى‭ “‬كيمبرلي‭ ‬أكيمبو‭” ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬خمس‭ ‬جوائز‭ “‬توني‭”. ‬وتروي‭ ‬هذه‭ ‬المسرحية‭ ‬قصة‭ ‬مراهقة‭ ‬أصيبت‭ ‬بمرض‭ ‬نادر‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬سنها‭ ‬قبل‭ ‬الأوان‭. ‬أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬فانتزعتها‭ ‬جودي‭ ‬كومر‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬‮ ‬مسرحية‭ “‬بريما‭ ‬فايسي‭”‬،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬الجمهور‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسلسل‭ “‬كيلينغ‭ ‬إيف‭”. ‬وتجسّد‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬شخصية‭ ‬محامية‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬مرتكبي‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬لاعتداء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬

وكانت‭ ‬جيسيكا‭ ‬تشاستين‭ (“‬إيه‭ ‬دولز‭ ‬هاوس‭”) ‬أبرز‭ ‬منافسات‭ ‬كومر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬حصل‭ ‬ممثلان من‭ ‬اللاثنائيين‭ ‬جندرياً‭ ‬هما‭ ‬أكسل‭ ‬نيويل‭ ‬على‭ ‬جائزتين،‭ ‬بفوز‭ ‬أكسل‭ ‬نويل‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬ثانوي‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬غنائية‭ ‬وج‭.‬هاريسون‭ ‬غي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬غنائية‭.‬‮ ‬‭ ‬وشكلت‭ ‬الحفلة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعون‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائز‭ “‬توني‭” ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬شبكة‭ “‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‭” ‬التلفزيونية‭ ‬وتولت‭ ‬تقديمها‭ ‬الممثلة‭ ‬أريانا‭ ‬ديبوز،‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لأول‭ ‬موسم‭ ‬كامل‭ ‬لبرودواي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أجبرت‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬المسارح‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬شهراً‭.‬

ومن‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬شهدت‭ ‬مسارح‭ ‬‮ ‬برودواي‭ ‬40‭ ‬عملاً‭ ‬جديدا‭ ‬حضرها‭ ‬12،2‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد‭ ‬وحققت‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬1،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أخيراً‭ ‬رابطة‭ “‬برودواي‭ ‬ليغ‭” ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬41‭ ‬مسرحاً‭.‬‮ ‬

في‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬استقطبت‭ ‬مسارح‭ ‬برودواي‭ ‬14،7‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد‭ ‬وحققت‭ ‬إيرادات‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬1،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ “‬فانتوم‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬أوبرا‭”‬،‭ ‬أقدم‭ ‬مسرحية‭ ‬غنائية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المسرح‭ ‬النيويوركي‭ ‬الشهير‭ ‬وأحد‭ ‬رموزه،‭ ‬بعد‭ ‬13981‭ ‬عرضاً‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬عاماً،‭ ‬بفعل‭ ‬الضعف‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬إقبال‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭.‬