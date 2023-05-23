ليني كرافيتز وبيلي إيليش أبرز المشاركين في حفلة من أجل كوكب الأرض

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشارك‭ ‬المغنون‭ ‬الأميركيون‭ ‬ليني‭ ‬كرافيتز‭ ‬وبيلي‭ ‬إيليش‭ ‬وبن‭ ‬هاربر‭ ‬في‭ ‬‮ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬خيرية‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفقر،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬تنظم‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الإليزيه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتيزن‭” ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬كذلك‭ ‬يشارك‭ ‬مغنون‭ ‬آخرون‭ ‬هم‭ ‬هير‭ (‬H.E.R‭) ‬وجون‭ ‬باتيست‭ ‬وفينياس‭ ‬وموسيمان‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬المجانية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬شان‭ ‬دو‭ ‬مارس‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬لـ‭”‬غلوبال‭ ‬سيتيزن‭” ‬أن‭ ‬نظمت‭ ‬حفلة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ضمّت‭ ‬عددا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬البريطاني‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭.‬

وأُطلق‭ ‬على‭ ‬الحفلة‭ ‬الجديدة‭ ‬عنوان‭ “‬باور‭ ‬آور‭ ‬بلانت‭: ‬لايف‭ ‬إن‭ ‬باريس‭” ‬وهي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قمة‭ “‬ميثاق‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭” ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬و‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭.‬

‮ ‬وطرحت‭ ‬باريس‭ ‬فكرة‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ (‬كوب27‭) ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬باربادوس‭ ‬ميا‭ ‬موتلي‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬جزيرتها‭ ‬خطر‭ ‬الأعاصير‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬بسبب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬حملة‭ “‬باور‭ ‬آور‭ ‬بلانت‭” ‬من‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتيزن‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتأمل‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ “‬حضور‭ ‬قوي‭ ‬والتزامات‭” ‬في‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬أجاي‭ ‬بانغا‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬جانيت‭ ‬يلين‭ ‬ودول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭. ‬وتدعو‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ “‬تغيير‭ ‬تدريجي‭” ‬لتمكين‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة‭ ‬والنامية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‭”‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬تحتاجه‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لتسريع‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وبناء‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحاً‭”.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬ماكرون‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬أن‭ “‬التحول‭ ‬المناخي‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬عالمي‭” ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتوافر‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ “‬من‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭”.‬

ونبّه‭ ‬ليني‭ ‬كرافيتز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬سترث‭ ‬كوكباً‭ ‬دمره‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭”‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ “‬التغيير‭”.‬

وواظبت‭ ‬منظمة‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتيزن‭” ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬‮ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬الأسترالي‭ ‬هيو‭ ‬إيفانز،‭ ‬وتتخذ‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬مقراً،‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مهرجان‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتيزن‭” ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬وتوزع‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعهدون‭ ‬العمل‭ ‬ضد‭ ‬الفقر‭.‬