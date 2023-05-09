لينكد إن..توقف شبكتها الاجتماعية في الصين

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ “‬لينكد‭ ‬إن‭” ‬الثلاثاء‭ ‬إلغاء‭ ‬تطبيقها‭ ‬الأخير‭ ‬المتاح‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬فيما‭ ‬عزت‭ ‬شركة‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬المالكة‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬وبيئة‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلي‭ ‬صعبة‭”.‬

وكانت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الإنترنت‭ ‬الأميركية‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬شبكة‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬رغم‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬السلطات‭ ‬والقواعد‭ ‬المحلية‭ ‬الصارمة‭ ‬المفروضة‭.‬

وكانت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬نسخة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ “‬لينكد‭ ‬إن‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الامتثال‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أوقفت‭ ‬الشركة‭ ‬إتاحة‭ ‬تطبيق‭ “‬لينكد‭ ‬إن‭” ‬في‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للصين،‭ ‬عازيةً‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬بيئة‭ ‬تشغيل‭ ‬صعبة‭” ‬و‭”‬شروط‭ ‬إضافية‭ ‬لناحية‭ ‬الامتثال‭ ‬للأنظمة‭”.‬

واستبدلت‭ ‬التطبيق‭ ‬بنسخة‭ ‬محلية‭ ‬ومبسطة‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬هي‭ “‬إن‭ ‬كارير‭”‬،‭ ‬أتاحت‭ ‬للمهنيين‭ ‬المحليين‭ ‬مواصلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الوظائف‭ ‬والتقدم‭ ‬إليها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬اتصالهم‭ ‬بشبكاتهم‭.‬

وقالت‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ “‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية،‭ ‬اتخذنا‭ ‬قراراً‭ ‬بإلغاء‭ ‬تطبيق‭ +‬إن‭ ‬كارير‭+ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2023‭”.‬

وأضافت‭ “‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه،‭ ‬واجه‭ +‬إن‭ ‬كارير‭+ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬وبيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كلية‭ ‬صعبة،‭ ‬ما‭ ‬دفعنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭” ‬في‭ ‬الصين‭.‬