ليلى عليوي تطرح نصائح رمضانية

القاهرة – الزمان

برغم غياب الممثلة ليلى علوي عن دراما رمضان هذا العام بعد ان اعتدنا أن نتابعها في المسلسلات في جميع المواسم، لكنها حريصة على مواكبة العصر والتواجد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد باتت اليوم محط إهتمام المتابعين وفقا لموقع الفن. اذ انها تختار أن تنشر كل يوم كلمة من القيم والشيم التي يجب أن يتمتع بها الصائم في رمضان، وتقدّم أيضاً النصائح لثلاثين يوم سعادة في رمضان ومنها: تذكر الأصدقاء القدامى والأقارب، الرضى، الصبر، المعاملة الحسنة، الصلح خير، لمة العيلة، الشكر، إماطة الأذى، مساعدة الغير، … وأمور كثيرة نكتشفها مع تقدّم الشهر الفضيل.