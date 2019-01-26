ليلة فرح

شادية السعيد

عندما أدخلوها بيت زوجها عاد اليها الوسواس القهرى الذى يحطم قلوب الرجال فكلما أقترب منها زوجها تتخيل صورة الضفدع الذى يقفز بالماء ويحمل فى قلبه حذاء بعد أنقضاء شهر العسل يعود الحب بلا صفاء هكذا مرضها النفسى صور لها أشياء خاصة بالعالم السفلي فانقطع حزام المحبة ونسف الفرح بالسحر الأسود كلما جاء موعد أكتمال الفجر تصرخ تلك العروس من هذا الكابوس الذى يسمى زواج ويكتب أسماء فى عقد ربما يكلل بالطلاق أو القتل سرعان ما أصاب العقل وأجتمع جنود أبليس فى بقايا جسدها فمزقت ثوب العفاف وشنقت روحها فى زغاريد الوفاة والتقرير هوس عقلى وأنفصام بالشخصية جعل تتاريجح على سلالم الحياة

هكذا حدث الآلم وهكذا كان الأكراه وشبط الفاعل ومات المفعول فى ليلة فرح بعد نهيق الروح والتطبيل على جسد الفتاة جمع الفيس بوك بين ريهام وأسلام بعد عدة محادثات على الوتس كانت ريهام تعلق ملابسها على ضفاف القلق فهى لها قلب ينبض بالاحساس وتريد الستر والزواج برجل يفهم معنى التقاليد الآسرية صورت نفسها مع عصفور جريح يريد الحرية بالحلال تريد أن تتنفس مع الصباح رائحة تلك المطر الذى يكسو الندى خيوط من قوس قزح رغم الغيم الذى يحيط بقلوب العشاق ورهبة اللقاء توعد الحب مع النفوس الشاردة وتم التقاء الآنفاس فى ترنيمة هوى قدر لها الصدق والعفاف أن يتم ربط العلاقة بطريقة شرعية تم خطبة ريهام على أسلام وبابسط الاشياء وبأقل التكاليف عقد القران وفى يوم الزفاف قالت له كنت أخاف من الحياة وكنت أخاف أن أكمل حياتي مع رجل لايفهمني لايقدر معنى الامومة أخشى كثيرا من المستقبل أشك أني مريضة نفسيا أصفر وجه أسلام وتظاهر بالضحك والمزاح أى مرض هذا حبيبتى أنت مريضة بالحب والخوف شئ طبيعي فى مثل هذه الليلة لاتفسدى فرحتنا بهذه التخاريف أجابت أنا أتعاطى حبوب مهدئة لاني أختيل أشياء لاتحدث ولن أتوقف عن العلاج حتى لا أصاب بالهوس تبسم فى غيظ وهو يخلع ملابس الفرح وزعق بالسقف وهل أنا حقيقة أم خيال ما الذى يمر أمامك الان قالت أخي أمامى ينام على السرير أخى يحاول معى يجردني من ملابسي نعم أخي دس لى مخدر فى هذا الكوب صرخت أبعد عنى لاتفعل ذلك معى لاتفعل أنا اختك نفذ القدر ومات الجنين أبى تستر على أبعد عني لاتنزع عنى ملابسى حرام عليك كل ليلة تضع لى المنوم وتنفرد بى لما أنا اختك اختك ابى أرحمى من أخى معى بالفراش أمى ماتت من زمن وأنا وحدى فى سرير الضياع وأخىى يتعاطى مخدرات أفقدنى عذريتي ضحك أنا زوجك وليس أخوكى وتبسم فى هستريا الله على هدايا الفيس الله على الثقة – هل هذا صحيح الزواج من صندوق مغلق ربما يفتح على جريمة – عموما أنا زوجك الان وليس أخوك هنا فى ركن من الغرفة أنكمشت تبكي وقالت أنا مريضة فعلا وأعتذر لك عن هذا الآلم والقلق أخذت أقراص مهدئة وبالصبح أكتشف العريس أنها ليست عذراء قرر الانتقام وغادرإلى المنزل ذهب إلى بيت أهل العروس لكى يفهم ما هذا الهوس وكيف تم أغتصبها ولما تم تزوجها لى هل كل زواج الفيس بهذه الحالة وكيف وأنا الذى يلعب بالبيضة والحجر يحصل معى كل هذا – يارب الحب شئ غالى والشرف أغلى من الحب لم أعلم شئ عنها عدة لقاءات كانت بيننا وهى أنسانة رقيقة تبدو بكامل عقلها ولما الآن تبدو بكل هذا الجنون سأل والدها عن سرها قال لم تكن مجنونة بل كانت أذكى البشر فقدت أمها بعد الولادة واخوها أكبر منها كان شاب فاسد مدمن لم أعلم عن حادثة أغتصبها الا بعد أن عدت من السفر علمت أن الآبن يعتقد أنها سبب فى وفاة أمها ووصفها بالجارية كان يشاهد أفلام أباحية ويمثل ما يرى مع أخته وأنفرد بها فى وجودى وغيابي ولم أستطيع أن افعل شئ فهى فقدت عذريتها ولاأريد أن أسجن أبني ولاأستطيع أن أرى أبني بالسجن وتحدث الفضحية أن الابن أغتصب أخته وسنبقي حديث الناس وفعلا هى تظل عاقلة الااذا أقترب منها شخص وخاصة وهى بالفراش تثور وتصرخ ونحن حاولنا نعطى له دواء لكى تنسي هذه الحادثة وبالوهم تعيش أنها فى حلم ولم يحدث شئ كل هذا تخيل وهذا أفضل من الفضحية – تبسم وقال هى ليست عذراء ووصلت لمرحلة الهوس لاتعلم ماحدث وما لم يحدث وعندما أقتربت منها عادت لها تفاصيل الحادث القديم أهنئك على قوة أعصابك وعلى هذا البرود أنت رجل ثلاجة – يارجل أبنك يريد القتل وانت أيضا رجل بلا ضمير- والآن مع الحل قال أستر على أبنتي وساعطيك ما تريد وبعدها يتم الطلاق بهدؤ تام وينتهى كل شئ أرجوك لاتؤذى بنتى فهى قطعة منى – ضحك وقال هى أكذوبة منك كيف لاتحمى أبنتك وكيف الصمت على كل هذا الشر مر شهر وهى بغرفة والعريس بغرفة لا يريد الشماتة من أحد كان زواج سريع وكيف تم الكذب رغم محاولة الترقيع الصناعى ولم ينجح وتم كشف أمرها ما هذه المصيدة وما هذا الفخ لاأريد فضائح ربما هذا الفتيات التى كنت أضحك عليهم بالفيس وأصور لهم أنها الفتاة الاول بحياتى وأنى معشوق النساء يارب ما العمل هل أستر عليها أم أطلقها وأكتفى بهذا القدر من التغفيل بعد مرور شهرين وهى تاخذ أدوية وتنام بمفردها ظهرت عليها أعراض الحمل وكل يوم تكبر بطنها والزوج فى حالة أتزان يعلم أنها حامل من أخوها والجنين سيحمل أسمه ترك لهم الحبل على الغارب إلى أن وصلت للشهر السابع أرسلها ألى منزل والده وقال له مبروك بنتك حامل من أبنك وستلد أخ جديد لكم يليق بالعائلة الكريمة خذها عندك فهى طالق وستلد طفل والكل سيعلم أن بنتك لم تحمل مني لم يمضى على زواجنا سوى شهرين توسل الأب له أرجوك أكتب الجنين باسمك وساعوضك قال وأين الله هنا ماذا ساقول له أخوها هوأبنها وأنت من ياسيدى أنت لاتعرف الله أصلا أنت من قتل هذا الفتاة لن أعيش مغفل للنهاية هذا أبنكم ولكم التصرف عادت للبيت وهى تهذى أخى لم يتقرب مني تركني لم ينزع ملابسي لاول مرة تدمع عين الأب وقال فعلا زوجك لم يتقرب منك والذئب نزع الحياء عنك يا مصيبتي بكم لم يبقى الا القليل وياتى الطفل ويعيش معنا بنفس المنزل طفل من زنا المحارم والله لن ياتى ابدا وأستدعى الالأب الأبن وقال لابد أن تختفى من الدنيا لابد من قتل الجنين قال الابن هى بالشهور الاخيرة واذا حاولنا إجهاضها ربما تموت وتجلب المشاكل وياتى زوجها للشهادة ويعترف بالجريمة التى قمنا بها وبالفعل حرر الزوج محضربالواقعة بالقسم وأتهم الاب بالتستر على مجرم ومساعدة الأبن على الزنا ومحاولة أسقاط الأبنة وربما الشروع بالقتل وفتح ملف بالواقعة وكيف تم خداعه فى ليلة الزفاف وبعد التحقق من كلام الزوج ذهبت المباحث إلى منزل الاسرة فوجدت ريهام مشنوقة فى حبل بالسقف وذلك بمساعدة الأب والأبن لكى تظهر الجريمة على أنها أنتحار مريضة نفسيا بالهلوسة وبعد المعانية والتاكد من صحة الأحداث تم تنفيد حكم الاعدام على الاب والابن وسجن الزوج للتستر على الواقعة من أول يوم فاصبح شريك بالفعل مع تخفيف الحكم ويبقى قانون السماء مغلق الى يوم الدين

يلتقى الجانى والمجنى عليه والله يعلم بكل الخصوم وصدق القائل

( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)