 ليلة رأس السنة :رجل يصدم بشكل متعمد حشداً في طوكيو وثلاثة جرحى باعتداء بسكّين في مانشتسر 

طوكيو- لندن -(أ ف ب)

أُصيب تسعة أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، عندما وجّه رجل سيّارته عمدًا في اتّجاه حشد كان يحتفل بحلول رأس السنة في أحد شوارع طوكيو، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ رجلاً يابانيًا يبلغ 21 عامًا يدعى كازوهيرو كوساكابي توجّه بسيّارته “بنيّة القتل” إلى شارع تاكيشيتا في حيّ هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلّي.

ووفقًا لتلفزيون “إن إتش كاي”، فقد قال كوساكابي للشرطة إنّه تصرّف بهذه الطريقة “ردًا على عقوبة الإعدام”، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافيّة.

وأوضح المتحدّث باسم الشرطة لفرانس برس أنّ طالبًا أصيب بجروح خطرة ونُقل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة.

وقالت الشرطة إنّ كوساكابي اعتُقل بسبب محاولته ارتكاب جريمة قتل.

واستنادًا إلى وسائل إعلام يابانية، تسبّب كوساكابي بإصابة تسعة أشخاص في شارع تاكيشيتا الذي كان في ذلك الوقت مغلقًا أمام حركة المرور وقد كان الناس تجمّعوا فيه للاحتفال بالعام الجديد.

وفي بريطانيا

تُجري شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الثلاثاء تحقيقًا في شأن اعتداء بسكّين، هتف رجل خلال تنفيذه كلمة “الله” وفق أحد الشهود، وهو هجوم أدّى إلى جرح ثلاثة أشخاص ليلة رأس السنة في مانشستر بشمال غرب بريطانيا.

وأصيب رجل وامرأة وشرطي بجروح خلال الهجوم الذي وقع في محطة سكك الحديد بفيكتوريا في مانشستر. ولم تكشف الشرطة هوّية المعتدي الذي تم اعتقاله.

وقال أحد الشهود ويُدعى سام كلاك (38 عاما) ويعمل منتجًا في شبكة “بي بي سي”، إنّه سمع منفّذ الهجوم يصرخ “الله” قبل الاعتداء وخلال تنفيذه.

وأصيبت المرأة في الوجه والبطن، فيما أصيب الرجل في بطنه.

وقد تم نقل المصابَين، وهما في الخمسينات من العمر، إلى المستشفى. وقالت السُلطات إنّ جروحهما بالغة لكنّهما ليسا في خطر.

أمّا الجريح الثالث فهو عنصر في الشرطة البريطانية وأُصيب في كتفه.

وحصل الهجوم نحو الساعة 20,50 (بالتوقيت المحلّي وغرينتش) بينما كان العديد من سكان مانشستر في الشوارع يشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد.

وبعد اعتقال المهاجم، بقيت الشرطة منتشرة في المحطة إلى جانب عناصر آخرين من الإسعاف.

وقدّم الشاهد كلاك رواية مفصّلة عن الهجوم. وقال “سمعت هذا الصراخ المرعب جدا، ونظرت إلى رصيف المحطة”. وأضاف “لقد جاء في اتّجاهي. رأيتُ أنّه كان لديه سكين مطبخ بشفرة طولها 30 سم”.

وتابع كلاك أنه سمع المهاجم يقول “طالما واصلتم قصف بلدان أخرى، فإنّ هذا النوع من الهراء سيستمرّ في الحدوث”.