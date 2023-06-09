ليلة الموازنة في البرلمان العراقي..تسويات ومطالب بالضمانات

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

خاضت‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭. ‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭ ‬الزمان،‭ ‬إن‭ ‬التسوية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬مؤكدة‭ ‬منحها‭ ‬الإطار‭ ‬للكرد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬الموازنة‭ ‬التي‭ ‬تخصهم‭. ‬

ومثل‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬النيابية‭ ‬هريم‭ ‬كمال‭ ‬آغا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬السوداني‭ ‬كثف‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬المجتمعة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭. ‬

وتترك‭ ‬الخلافات‭ ‬الاطارية‭ ‬الكردية،‭ ‬حول‭ ‬المادتين‭ ‬13‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة،‭ ‬الخاصة‭ ‬بتصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬وتسليمه‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لتتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تصديره‭ ‬وإلزام‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬بدفع‭ ‬10‭% ‬شهريًا‭ ‬من‭ ‬الرواتب‭ ‬المستقطعة‭ ‬لموظفيها‭ ‬وإعادتها‭ ‬إليهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬تستقطعها‭ ‬تحت‭ ‬قانون‭ ‬الادخار‭ ‬الإجباري‭. ‬

وحاولت‭ ‬قوى‭ ‬الاطار‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والأحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الاصلي‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قبل‭ ‬اجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬خاصة‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رؤساء‭ ‬الكتل‭ ‬ركزوا‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬الخلافات‭ ‬بشأن‭ ‬الفقرات‭ ‬العالقة‭ ‬الأخرى،‭ ‬وابرزها‭ ‬المناقلات‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الخلافات،‭ ‬غادر‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬بعد‭ ‬مشادات‭ ‬كلامية‭ ‬بين‭ ‬نواب‭ ‬الوسط‭ ‬والجنوب‭ ‬مع‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬البرلمان‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬كتل‭ ‬الاطار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬والكردية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تكاليف‭ ‬استخراج‭ ‬ونقل‭ ‬نفط‭ ‬كردستان‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬كتل‭ ‬الاطار‭ ‬طلب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزيادة‭ ‬كلف‭ ‬استخراج‭ ‬ونقل‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭. ‬

وفي‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬الحماس‭ ‬الذي‭ ‬يسود‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لاقرار‭ ‬الموازنة،‭ ‬قال‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون،‭ ‬برئاسة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬ستعقد‭ ‬لإكمال‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المواد‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬دفع‭ ‬جميع‭ ‬نواب‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ . ‬

والخلافات‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانبين،‭ ‬الاطاري‭ ‬والكردي،‭ ‬بل‭ ‬داخل‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬نفسها،‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬الفروقات‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬لمقاتلي‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬تبادلات‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭ ‬الاتهامات‭ ‬بشان‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭. ‬

في‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك،‭ ‬برزت‭ ‬نقاط‭ ‬خلافية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬حول‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬لحصص‭ ‬محافظات‭ ‬الإقليم‭. ‬

‭ ‬ووجّه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الجمعة،‭ ‬‮«‬نداءً‭ ‬عاجلاً‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الكتل‭ ‬الكردية،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭. ‬

وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬الكتل‭ ‬الكردية‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬بإحساس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬وحماية‭ ‬كيان‭ ‬الإقليم‭ ‬وحقوقه‭ ‬الدستورية‭ ‬واستحقاقاته‭ ‬المالية‭ ‬والوقوف‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لإضعاف‭ ‬مكانة‭ ‬الاقليم‮»‬‭. ‬

ومرر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بحضور‭ ‬258‭ ‬نائباً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬329‭ ‬عضوا،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬6‭ ‬مواد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موازنة‭ ‬عامة‭ ‬للبلاد‭ ‬ثلاثية‭ ‬للسنوات‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬و2025‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استكمال‭ ‬التصويت،‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المواد‭. ‬

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