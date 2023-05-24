ليلة الحناء تسبق زفاف ولي العهد الأردني

عمان – رند الهاشمي

تستعد الأردن في الأول من حزيران المقبل للاحتفاء بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف وبمناسبة قرب زفافهما أقيم الاثنين الماضي حفل الحناء في الديوان الملكي الهاشمي، بمضارب بني هاشم ،وتخلل الحفل الذي حضره العديد من الأميرات، وعدد من أفراد عائلة السيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شاركت في أدائها الفنانات نداء شرارة و زين عوض و ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

ورحبت الملكة رانيا العبد الله بالحضور وقالت (حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم اشوفه عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وان شاء الله ،الله يتمم على خير). وأضافت (وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى.

بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين ،سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين).

وخطت كلمات (أراك فتحلو لدي الحياة ) على فستان الأميرة رجوة آل السيف مطرزة باللون الذهبي الذي صممته المصممة السعودية هنيدة الصيرفي ، وهي من أحد أشهر المصممين العرب، ويروي الفستان قصة تتويج الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، ويدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة، وقالت مُصممة الفستان أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني، وكذلك شكل النخلة من السعودية،وأردفت المصممة السعودية أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها (أراك فتحلو لدي الحياة)، واستعملت المُصممة الخيوط الذهبية والحرير، وخيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسيّة وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية المبهجة.