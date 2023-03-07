ليكن يوماً لعلو شأنك – خالد السلامي

يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي والذي يُرجعه البعض إلى انعقاد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 والذي كان يُمثل إحدى الواجهات الشيوعية ?نذاك فيما يُرجعه آخرون إلى مظاهرات نسائية جرت في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما .

ونحن هنا لسنا بصدد اسباب تخصيص هذا اليوم بالذات للاحتفال بالمرأة ولا أريد أن أتحدث عن المرأة من الديانات والشرائع الأخرى من غير المسلمات فهن لهن تعالميهن وشرائعهن ومرجعياتهم الدينية التي قد تكون مسؤولة عن ما يُسمح وما لا يُسمح لهن من تصرفات ومؤكد هن ملتزمات بتعاليم الشرائع التي إنتمين إليها بغض النظر عن صحتها من عدمها فليس من حقنا التدخل في شؤونهن كما ليس من حق الآخرين التدخل في شؤون المرأة المسلمة كما يحصل الآن من حروب ناعمة تستهدف المرأة المسلمة من خلال البرامج الموجهة عبر وسائل الإعلام بكل انواعها إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بجميع تفرعاتها لتجعلها تنحرف كليا عن تعاليم دينها الذي انتمت إليه بغض النظر عن طريقة انتمائها له سواء بالوراثة أو بالقناعة والإيمان به وبتعاليمه فهي إن لم تكن ?منت به لَأعلنت خروجها عنه ولَتحولت إلى الديانات الأخرى التي تتيح لها حرية أكثر كما يحاول ال?خرون إقناعها بذلك . عليه وبما أنها بقيت معتنقة لهذا الدين الذي هو آخر الأديان وخاتمها فعليها الالتزام بتعاليمه بكل تفاصيلها بدءا من طاعة الوالدين إلى طاعة الزوج وكل ولي أمر مسؤول عليها في حال غياب الوالدين أو الزوج وصولاً إلى كل تعاليمه الأخرى من حيث الحياء والستر والملابس والحجاب والفرائض والحفاظ على سمعتها وسمعة اهلها وعائلتها ودينها فالتزام المرأة المسلمة بكل ما مر ذكره اعلاه سيجعل منها ملكة على عرشها بدلا من استغلالها كسلعة اعلانات تجارية أو تسخيرها لأغراض سياسية لهدم دينها وإخراجها من تقاليدها الاجتماعية وتعاليمها الدينية وما الحملة العالمية التي تشن ضد حجاب المرأة المسلمة الان إلا دليل واضحة على الإرادة الدولية للحط من مكانتها وإستغلالها لأغراض سياسية وليس كما تتصور بعض النساء المسلمات بأنه دفاع عنها وعن حريتها وحقوقها . فالمرأة المسلمة حرة بكل تفاصيل الحرية التي تحفظ كرامتها وعزتها في عملها وبيتها وعائلتها وأولادها. وليكن هذا اليوم يوما لإعادة الامور الى نصابها بالنسبة لك سيدتي المرأة المسلمة واعلاء شأنكِ وإفشال كل تلك المخططات التي تستهدف استغلالك لأغراض بعيدة جدا عما يعلن في الاعلام فلا الملابس الفاضحة ولا خلع الحجاب ولا التبرج المبالغ فيه ولا جميع ما نراه من كل هذه الامور التي فاقت المعقول وغير المعقول في الشارع والاسواق والدوائر واماكن العمل والجامعات بل وحتى في المدارس الابتدائية والثانوية بحيث تفوقنا بتصرفاتنا حتى على ما تتصرَّفْنَهُ من نقلدهن من نساء المجتمعات والديانات الاخرى فكل هذه الأمور لن ترفع من قيمة المرأة قدر ما يرفع سترها وحياؤها والتزامها بتقاليدها المجتمعية وتعاليمها الدينية ومحافظتها على دينها وعائلتها وبيتها من قيمتها وعزتها ومكانتها في نظر المجتمع فلكل مجتمع او دين تقاليده وتعاليمه التي تخصه فلم نقلد غيرنا ولم نجد من يقلدنا مع اننا اولى الناس بالتقليد كون عاداتنا وتقاليدنا العربية الاسلامية الاصيلة هي الاصح والافضل من حيث حفظ كرامة الانسان عموما والمرأة على وجه الخصوص التي جعلتها ملكة على عرش عائلتها لايراها الا من يستحقها ويقدر قيمتها ويحفظ مكانتها بدلا من ان تكون مُلكاً مشاعا لجميع من يراها ويحدق بها وبمفاتنها كل من هب ودب .