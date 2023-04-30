ليفلي تؤكّد عدم حضورها ميت غالا

{ نيويورك – وكالات – أكدت الممثلة بلاك ليفلي خلال إعادة الافتتاح الكبير لمتجر (تيفاني اند كو) في مدينة نيويورك، أنها لن تحضر حفل ميت غالا لعام 2023 حيث قالت ليفلي، 35 عاماً، للصحفيين عندما سئلت على السجادة الحمراء عما إذا كان المشجعون سيشاهدونها في أكبر ليلة سنوية في عالم الموضة، حينها ردت “لن أكون كذلك. لكنني سأراقب”.

وكانت ليفلي وجهاً أساسياً في ميت غالا منذ عام 2008 حيث ظهرت في معظم السنوات- غالباً جنباً إلى جنب مع زوجها منذ عام 2012 ريان رينولدز. وكان حدث 2014 هو أول ظهور لهما على السجادة الحمراء كزوجين. على مر السنين، ارتدت إطلالات من مجموعة متنوعة من ماركات المصممين الراقية، بما في ذلك فرساجي وشانيل وجوسي وبربري . في العام الماضي، بدت النجمة في إطلالة ملكية، حيث ظهرت إلى جانب رينولدز، 46 عاماً. فبينما ارتدى رينولدز بدلة توكسسيدو مخملية، ارتدت ليفلي تاجاً وقفازات أوبرا وأقراطاً متدلية مع فستان فاخر من فرساجي. لقد أبهرت الجميع لاحقاً بتغيير زيها سريعاً، حيث تحول لتنورة طويلة بلون نحاسي. وتحت عنوان كارل لاغرفيلد: خط من الجمال، Karl Lagerfeld: A Line of Beauty يكرم موضوع ميت لعام 2023 مصمم الأزياء الألماني الشهير كار لاغرفيلد، الذي توفي في شباط 2019 عن عمر يناهز 85 عاماً. وكان كارل يحرص دائماً على أن يكون حاضراً في معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون من خلال معارض مختلفة كان آخرها عام 2011 على الرغم من قناعته بأن الموضة لا تنتمي إلى المتحف، بل إلى الشارع.