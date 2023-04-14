ليس كل ما يعرف يقال – صلاح الدين الجنابي

ليس كل ما يعرف يقال عبارة قالها قائلها لنصرة الحق ولجم الفاحشة والفساد ولم يقلها ليصدع رؤوسنا بترديدها من لا يخافون الله ويطلقونها للتخادم والتستر والمراوغة والتضليل وحماية الفساد، هذه العبارة قد تقبل من الضعفاء أو البسطاء أو الذين لا يستطيعون الدفاع أو حماية انفسهم من المتضررين من قول الحقيقة، ولكنها مردودة في وجه كل من يدعي انه قائد أو مسؤول أو وزير أو نائب أو غير ذلك من المسميات والأوصاف التي يدل ظاهرها على القوة والهيبة والوقار أما جوهرها فيعبر عنه سوء الخدمات والفساد وصراع المغانم و…….و…….و………، لأنه ببساطة مسؤول فاما أن يراعي شرف المسؤولية أو يتنحى اذا كان لا يستطيع ان يعالج المشكلات أو يمنع الجريمة أو يقضي على تجارة المخدرات أو يمنع السرقة والفساد أو……. أو……… أو……… لان الراعي أو القائد مسؤول عن الرعية، قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم : (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، الذي يستطيع ان يعالج دون قول كما فعل القائل فليفعل والذي لا يستطيع فاليترجل ويترك الفرس لمن يجيد مسك اللجام. وصدق من قال: رحم الله امرأً عرف قدر نفسه.