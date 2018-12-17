ليس رثاء – عبد اللطيف الموسوي

هو ذا مقعدك امام عيني ينتظر منذ ايام صاحبه لعله يقدم ليجلس عليه وهو لا يدري ان يد المنون قد اختارتك لتكون بين يدي الرحمن…وهاهو المكان بأسره موحش لفقدانك وقد اعتاد على حضورك البهي صباح كل يوم. وها انذا اكفكف دموعي محاولا كتابة شيء ما عن رحيلك السريع عنا.يا إلهي كم حاولت ان استجمع شجاعتي في اول يوم لدوامي بعد رحيلك ياصديقي وجليسي في غرفتي بالجريدة صباح الخالدي فخانتني شجاعتي ..كيف لا ومكتبك مجاور تماما لمكتبي وقد اعتدنا ان نمضي النهار بود وصفاء ونتقاسم كل شيء.. الراحة والتعب والسمر والانشغالات اليومية وهمومنا الحياتية وهموم هذا الوطن المكلوم والشعب الظمآن لعيش كريم وراحة بال طال أمد انتظارها.أجل لقد خانتني شجاعتي فأخذت اؤخر نفسي في الخروج من المنزل واجتر الخطوات اجترارا لأنني على يقين بأنك لن تكون موجودا في ذلك اليوم.. وصلت الى باب الجريدة فرأيت لافتة كبيرة تعلن رحيلك قرأتها بحزن وعلى عجل. فما اصعب ان تقرأ نعي شخص عزيز عليك. قرأتها بحسرة ولكأني اقرأ لافتة تنعاني شخصيا وتساءلت :هل سيكون يوم تعليق لافتة مشابهة لي قريبا أم بعيدا…ايه ايها الموت كم انت قاس ورحيم..قاس لأنك تنكأ جراح الروح ورحيم لأنك تنقذ هذه الروح من ترهات هذه الدنيا وحماقات البشر..ودخلت الى الجريدة لا اقوى على اداء السلام وما ان دخلت غرفتي حتى تعلقت نظراتي بالبقعة التي كان يحتلها مكتبك وكرسيك…انا لا ارثيك هنا فالرثاء لا يليق بك انت الذي كنت تشيع اينما حللت جوا من الراحة والبهجة ..انت الذي كنت لا تريد ان يتألم اي بشر حتى من لا يستحق صفة الآدمية وتقول دع الخلق للخالق فكيف لي ان ارثيك وادخل في قلبك الالم وانت هناك في الاعالي..انت الذي كنت تحرص على عدم الاساءة لاي كان وتتحمل على مضض اساءات الآخرين لكونك مسالما مع ان هناك من يتصور الحلم والحكمة ضعفا وخضوعا…انت الذي كنت تحرص على استقبال اي شخص مهما كانت مكانته بأبهى صورة حتى انني لاحظت انك تلتقط قنينة العطر لتعطر جسمك قبل ان تخرج لتلتقي بأي شخص جاء الى الجريدة حتى لو كان مواطنا بسيطا قصدنا لنشر شكوى..وبالمناسبة فقد كنت كريما حتى في عطرك فلطالما تشبعت اجسامنا بعطورك المختلفة وانت تعرض علينا التعطر كلما اخرجت قنينة العطر . وكنت متفائلا في اشد الظروف حلكة تقاوم المرض بلا هوادة ..لكني كنت اقول لك وقد تعرضت في السنوات الاخيره لاكثر من وعكة : انتبه يا ابا اسامة لضغط الدم المرتفع فأنت مهتم بمرض السكر وتهمل الضغط.فتقول لي (الله موجود ..ان شاء الله ما كو شي).ولا اقتنع بجوابك تماما ولكني التمس لك العذر فالانشغالات تؤخرنا كثيرا على مراجعة الطبيب وانا شخصيا اهمل معالجة الضغط المرتفع الذي اعانيه برغم تحذيرات الاطباء…

هل علي ان اعدد كل مزاياك وخصاثصك؟ في هذه الحالة سيطول الحديث… لكن من الواجب ان اشير هنا الى حرصك البالغ على اداء واجباتك على اتم وجه من دون ان تشعر الآخرين بنقص في العمل..وهذه صفة نادرة هذه الايام..اتذكر انني في الايام التي يغيب فيها رئيس التحرير الدكتور احمد عبد المجيد عن الجريدة لأي ظرف او مهمة رسمية الاحظ انك تحرص كثيرا على ان يسير العمل على افضل وجه فما ان اخبرك بأن احدى الصفحات بحاجة الى خبر واقترح عليك خبرا ما حتى تبادر فتنجز خبرين بدلا من واحد وانا مسرور بذلك لكوني اريد المزيد من الاخبار من اجل تكون بمثابة احتياط…

والآن من ذا الذي يساعدني في مهمتي ؟ من ذا يزيدني قوة واصرارا اذا ما اصابني الاحباط والملل من ذا يشيع اجواء التفاؤل اذا ما هاجمني التشاؤم..بل من ذا الذي يخرج علبة العطر من درجه ليقدمها لي ..واخيرا من ذا الذي سيكتب لازمتك الشهيرة (دك عيني دك ) في نهاية اعمدتك وانت تسخر من السياسيين والنواب الذين عاثوا في الارض فسادا وتركوا الشعب المحروم يعاني الامرين…هذه اللازمة التي تعبر عن رفضك للواقع الذي نعيشه وقد رحلت وانت رافض لكل ما لا تستسيغه نفسك التواقة لراحة البسطاء والمعوزين.

رحلت ياصديقي وفي قلبك غصة في ان ترى هذا الشعب وقد أزيحت عنه كل الغمام..