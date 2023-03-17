تأجيل مباراة الحكمة وإنترانيك لسبب نادر الحدوث

ليدرز يهزم بيبلوس في دوري السلة اللبناني

{ بيرةت – وكالات: حقق ليدرز فوزا مثيرا على مضيفه بيبلوس بنتيجة 96-83 في جبيل، ضمن الجولة 19 من الدوري اللبناني لكرة السلة. ورفع ليدرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد بيبلوس عند 21 نقطة في المركز الأخير. وعرفت المواجهة تفوق ليدرز بكل الأرباع، حيث انتهى الربع الأول 22-18 والثاني 52- 43 والثالث 70-62. وشهدت المباراة تألق نجم ليدرز دافيس ستانلي، الذي سجل 29 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء، مع 3 متابعات و5 تمريرات حاسمة. ومن جهته أحرز نجم بيبلوس شارلز ايكن 21 نقطة، كأفضل مسجل في اللقاء مع 16 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، أمس، تأجيل مباراة الحكمة وانترانيك، ضمن منافسات الجولة 19 من البطولة المحلية، لأجل غير مسمى. وكان من المقرر أن يلتقي فريقا الحكمة وإنترانيك، مساء اليوم، على ملعب سنتر دمرجيان في أنطلياس. وتأجلت المواجهة بين الفريقين بسبب كسر تعرض له زجاج السلة الخارجي.

وخلال عمليات الإحماء، كسر نجم الحكمة إلياس سبعلي، السلة بالخطأ، حيث إنه أمر نادر الحدوث. ويحتل الحكمة المركز الرابع برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري، في حين يحتل إنترانيك المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

منافسات الجولة

كما حقق الرياضي فوزا كبيرا على حساب أطلس الفرزل 101-78 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الرياضي بالمنارة، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري اللبناني لكرة السلة. ورفع الرياضي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، في حين تجمد رصيد أطلس عند 23 نقطة في المركز ال11. وعرفت المواجهة تفوق الرياضي بكل الأرباع، حيث انتهى الأول 21-17 والثاني 51-37 والثالث 75-57. وشهد اللقاء تألق نجم أطلس مايك كارتر الذي سجل 30 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء، مع 3 متابعات و4 تمريرات حاسمة. من جهته، سجل نجم الرياضي وائل عرقجي 28 نقطة كأفضل مسجل في فريقه، مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وتألق الكاميروني جويل إمبيد مجددًا وأحرز 38 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الانتصار السادس على التوالي بفوزه على كليفلاند كافالييرز 118-109 ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة.

وخاض فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية أمام كافالييرز، مبارزة متقاربة حتى الأنفاس الأخيرة عندما سجّل تايريز ماكسي ثلاثية وأحرز سفنتي سيكسرز 5 رميات حرة في آخر 51 ثانية لتأمين الفوز. وقال الكاميروني الذي سجّل أيضا 18 متابعة وأربع صدّات، إنه استفاد من ميزة الشك التي منحه إياها الحكام. وينافس إمبيد على جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، لكنه أشار إلى أن تركيزه في مكان آخر. وقال أحاول فقط الفوز، والحصول على أكبر عدد ممكن من الانتصارات ولمّ المجموعة، والقيام بعملنا. زملائي في الفريق يجعلون عملي أسهل. نحن نقوم بذلك كفريق واحد. وأضاف أنا متحمس لما بعد الموسم، لكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة في الموسم العادي، علينا أن نأخذها واحدة تلو الأخرى ونحاول التحسن كل يوم. وإلى جانب إمبيد، كان الدعم أيضا من جيمس هاردن الذي أحرز 28 نقطة، وماكسي الذي سجّل 23. بهذا الفوز، بات فيلادلفيا الآن متأخرًا بفارق نصف مباراة فقط عن بوسطن سلتيكس صاحب المركز الثاني.a