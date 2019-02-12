ليجو موفي يتصدّر إيرادات السينما الامريكية

لوس انجلوس – وكالات – احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) صدارة إيرادات السينما بأمريكا مسجلا 34.4 مليون دولار. يشارك في بطولة الفيلم كريس برات، وإليزابيث بانكس، وويل أرنت ويخرجه مايك ميتشيل. وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (ما يريده الرجال) في المركز الثاني بإيرادات 19 مليون دولار.الفيلم بطولة تراجي هينسون وكريستن ليدلو وجوش برينر ومن إخراج أدم شانكمان.واحتل فيلم الحركة الجديد (كولد بيرسوت) في الترتيب الثالث بتسجيل 10.9 مليون دولار.يقوم ببطولة الفيلم ليام نيسون ولورا ديرن ويخرجه هانز بيتر مولاند.وتراجع الفيلم الكوميدي (أبسايد) ”رأسا على عقب“ من المركز الثاني إلى الرابع هذا الأسبوع بعدما جمع 7.2 مليون دولار. الفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.وهبط أيضا فيلم (جلاس) من الصدارة إلى المركز الخامس مسجلا مبيعات تذاكر قدرها 6.2 مليون دولار.