ليت السيستاني يفتي بقطع اليد او طرد السارق – شامل حمد الله

ليست دعوة للسلفية بقدر ماهي حاجة للردع، فتكرار مسلسل السرقات والاغتصاب والاستحواذ على اموال الناس، مع الحصانة والمحسوبية والتهرب والهرب من البلاد وعقوباتها التي ويا للعار لا تطال الا من لاسند له، قضية تجري بسوء نية تتراكم فيها مواصفات خيانة الامانة والحنث بالقسم للكبار في السلطة وتقليد الصغار لهم، والامثلة حاضرة، عن الكبار ومنهم محافظ البصرة السابق الهارب، وابن المحافظ الذي بسيارة من مال الشعب وبجهاز امني مفترض الخدمة للشعب ينقل جنابه مخدرات لشباب الشعب!

سماحة المرجع الاعلى ربما يعرف ممارسات فاسدي الحكم الكثار، وربما له يقين بثبوت الجرم على قسم منهم، فهم يأكلون ويشربون ويلبسون ويخزنون ويسكنون بحرام، فعقارات البعث ليست للبعث بل هي للخزينة العامة ولا مجال لتحول الباطل الى حق مهما طال السكوت والزمن، والناس لاتثق بتطبيق القاعدة القانونية المتسمة بالجزاء على الكافة، والحديث عن اثرياء السلطة كثير وكثيرون هم.

لكن فتوى بأعادة العمل بالحد وقد تحقق النصاب وانتفت الحاجة لمد اليد، حيث يسهر النواب في تأمين المستقبل ومثلهم سعى ويسعى الرسميون واصدقاء الرسميين، فليتك تعيد العمل، وليت الحد يقام على احدهم وساعتها يفكر السراق من ذوي الاقنعة المتدينة والمتحزبة والكذوبة التي تؤدي دور الشرف والجدية، تفكر مليون مرة قبل ان تمد يدها لما ليس فيه حق، او تفتيِ بطرد صاحبها.

دمتم ايها المرجع.