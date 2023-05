ليتل‭ ‬مرميد‭ ‬يتصدر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬مرميد‭” (“‬The‭ ‬Little‭ ‬Mermaid‭”) ‬من‭ ‬استوديوهات‭ “‬ديزني‭” ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬يُعرض‭ ‬فيها،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬عطلة‭ “‬يوم‭ ‬الذكرى‭” ‬التي‭ ‬تصادف‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬117،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬68‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عالمياً،‭ ‬وفق‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭”.‬‭ ‬ويستند‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1989‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬جزيرة‭ ‬خيالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثينات‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬ويتناول‭ ‬العمل‭ ‬قصة‭ ‬حورية‭ ‬البحر‭ ‬آرييل‭ (‬18‭ ‬عاما‭) (‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬هالي‭ ‬بيلي‭) ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أصغر‭ ‬بنات‭ ‬الملك‭ ‬تريتون‭ (‬خافيير‭ ‬باردم‭) ‬السبع‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البحار‭ ‬من‭ ‬مملكته‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭.‬

وبما‭ ‬أنّ‭ ‬آرييل‭ ‬فضولية‭ ‬وتبدي‭ ‬إعجاباً‭ ‬مستمراً‭ ‬بالعالم‭ ‬البشري،‭ ‬تعقد‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مع‭ ‬خالتها‭ ‬ساحرة‭ ‬البحر‭ ‬أورسولا‭ (‬ميليسا‭ ‬مكارثي‭) ‬لاكتشاف‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وأشار‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرانشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬ا‭. ‬غروس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬ديزني‭ ‬تجعل‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬تجسيد‭ ‬قصص‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬فعليين‭ ‬ظاهرةً‭ ‬كبيرةً‭”.‬

لكنّه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نتائج‭ “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬مرميد‭” ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬يُعرض‭ ‬فيها‭ ‬أتت‭ ‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬حققه‭ “‬ذي‭ ‬لاين‭ ‬كينغ‭” ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ (‬191‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬و‭”‬بيوتي‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬بيست‭” ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ (‬174‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)”. ‬وحلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيلم‭ “‬فاست‭ ‬إكس‭” (“‬Fast‭-‬X‭”) ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬29‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬فيلم‭ “‬فاست‭ ‬اند‭ ‬فوريوس‭” ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬له‭.‬

أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭ ‬فوليوم‭ ‬3‭” (‬Guardians‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Galaxy‭ ‬Vol‭. ‬3‭) ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬عائداته‭ ‬إلى‭ ‬25‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬حلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭ ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭.‬‭ ‬Movie‭) ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬7‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وحصد‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬ماشين‭” (“‬The‭ ‬Machine‭) ‬من‭ ‬استوديوهات‭ “‬سوني‭” ‬5‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬ليحلّ‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬6‭- “‬أباوت‭ ‬ماي‭ ‬فاذر‭” ‬مع‭ ‬5‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬7‭- “‬قندهار‭” ‬مع‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬8‭- “‬يو‭ ‬هرت‭ ‬ماي‭ ‬فيلينغز‭” ‬مع‭ ‬1،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬9‭-‬‮ ‬‭”‬إيفل‭ ‬ديد‭ ‬رايز‭” ‬مع‭ ‬1،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬10-‮ ‬‭”‬بوك‭ ‬كْلُب‭: ‬ذي‭ ‬نكست‭ ‬تشابتر‭” ‬مع‭ ‬1،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬