ليبيا:خمسة قتلى و13 جريحاً في اشتباكات عنيفة

طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أسفر‭ ‬اشتباك‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ليبيا،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬13‭ ‬آخرين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬‮ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي‭.‬

وذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬نشبت‭ ‬بين‭ ‬مجموعتين‭ ‬تابعتين‭ ‬لوزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬كيلومترًا‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭.‬

وأعلن‭ ‬جهاز‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ (‬حكومي‭)‬،‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وإصابة‭ ‬‮ ‬13‭ ‬آخرين‭. ‬وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬اندلع‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬إحدى‭ ‬المجموعتين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مناصر‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأخرى‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬متعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬وشراء‭ ‬الوقود‭ ‬المهرب،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬شائع‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تونس‭.‬

ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بأزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬المزمن‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالقتال‭ ‬المتكرر‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭.‬

وتتنافس‭ ‬حكومتان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/ ‬مارس‭: ‬واحدة‭ ‬مقرها‭ ‬طرابلس‭ ‬ويقودها‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬دبيبة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والأخرى‭ ‬بقيادة‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬ويدعمها‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬رجل‭ ‬الشرق‭ ‬القوي‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭/‬آب،‭ ‬خلف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الميليشيات‭ ‬المتخاصمة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬32‭ ‬قتيلاً‭ ‬و159‭ ‬جريحًا‭ ‬نتيجة‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬السياسية‭.‬

ودخلت‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وعرفت‭ ‬صراعات‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬والانقسامات‭ ‬بين‭ ‬المناطق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعمق‭ ‬أزمة‭ ‬التواجد‭ ‬العسكري‭ ‬الأجنبي‭ ‬والمرتزقة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد،‭ ‬الذي‭ ‬يغذي‭ ‬النزاع‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬