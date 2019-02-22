ليال‭ ‬عبود‭.. ‬كادت‭ ‬تموت‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ليال‭ ‬عبود‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬برح‭ ‬رحال‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬نُقلت‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬للمستشفى‭.‬

سيارة‭ ‬ليال‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة،‭ ‬حيث‭ ‬تحطم‭ ‬الجزء‭ ‬الأمامي‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اصيبت‭ ‬فيه‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ببعض‭ ‬الرضوض‭ ‬المتفرقة‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمكث‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬لفترة‭ ‬للراحة،‭ ‬تعود‭ ‬بعدها‭ ‬لاستئناف‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬احيته‭ ‬ليال،‭ ‬كان‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مطاعم‭ ‬بيروت،‭ ‬وفيه‭ ‬تألقت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بفستان‭ ‬أحمر‭ ‬أنيق‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬طرحت‭ ‬ليال‭ ‬عبود‭ ‬كليب‭ ‬جديد‭ ‬لأغنية‭ ‬بعنوان‭ ‬«يا‭ ‬عنب‭ ‬يا‭ ‬مشمش»،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬فادي‭ ‬مرجان،‭ ‬ألحان‭ ‬وتوزيع‭ ‬علي‭ ‬حسون،‭ ‬والكليب‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬أحمد‭ ‬المنجد،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الديو‭ ‬الغنائي‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬ليال،‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬«على‭ ‬الديك»‭ ‬لأغنية‭ ‬«المجانين»‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬حياة‭ ‬إسبر،‭ ‬ألحان‭ ‬فضل‭ ‬سليمان،‭ ‬توزيع‭ ‬روجيه‭ ‬ابي‭ ‬عقل‭.‬