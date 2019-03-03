لو خليت قلبت – شاكر كريم عبد

قبل ايام التقيت بصديق عزيز فوجدته في منتهى السعادة والسرور نتيجة انجاز معاملته في احدى الدوائر العدلية حيث قال لي اني ذهبت إلى هذه الدائرة فوجدت اكثر من موظف يعرض المساعدة، الابتسامات لاتفارق وجوههم، انجاز المعاملة بلا تعقيد وقبل المغادرة طلبوا مني الصعود الى موظف اخر في الطابق الثاني كي ينجزها وفعلا صعدت الى الموظف، وانا لا اصدق انني في دائرة حكومية، خاصة ان معاملته ايضا كانت محترمة وباسمة، بدأ الشك يراودني عندما زاد الرجل من حجم احترامه وترحابه ولكن عندما اخبرني بان معاملتي قد انجزت بالتمام والكمال ادركت انه يريد الهدية، بعد ان تحول لدي هذا الشك الى ما يشبه اليقين عندما عرض علي قطعة حلوى من علبة فوق منضدته وبالحاح وبتصرف وشهامة عراقية اصيلة وضعت يدى فى جيبى وأخرجت مبلغاً من المال ومددته اليه لكني فؤجت بوجه عبس يؤنبني ويلومني قائلا إنه تعامل معى باحترام لأن ذلك واجبه ولم يفعل معى إلا ما يستحقه كل مواطن داخل أى دائرة حكومية وهكذا هو تعامله مع المراجعين منذ اكثر من عشرين عاما .

وقد اسعدني كثيرا في كلامه واخجلني بلطفه ولم أعرف كيف أتصرف، سوى تقديم المزيد من كلمات الشكر والثناء والاعتذار لهذا الموظف النادر وقبلته قبلتين، فتقبلها شاكرا أكملت معاملتي وخرجت من الدائرة وأنا لا أصدق أن مثل هذه النوعية من الموظفين المحترمين لاتزال موجودة داخل بعض المؤسسات الحكومية الموغلة فى الفساد أدرك أن نماذج هذا الموظف النزيه موجودة فى أماكن كثيرة رغم وجود النماذج السيئة، نعم أنها الأمانة التي يراعيها الموظف النزيه مع المراجعين والمتعاملين معه يوميا بان يتعامل بأخلاق الإسلام وآدابه الرفيعة ومن أبرزها بشاشة الوجه والصدق والحلم وتوقير الكبير واحترام الصغير وحسن المعاملة وانجاز للناس معاملاتهم ويقضي حوائجهم في وقتها وعلى أكمل وجه ابتغاء وجه الله يطلب منها النفع لدينه وبلده وللمراجعين ويريد منه المال الحلال الذي ينفقه على نفسه وأسرته. لا نكاد نصـــــــدق أن هناك موظفين يخدمون المواطن لوجه الله، لا يريـــــــدون جزاء ولا هدايا الجميع يعرف أن غالبية المعاملات الحكومية لا يمكن إنجازها بدون دفع الرشا او ما يسمونها اليوم بالهدايا او البخشيش ومجرد اقـــــــتراح على لجنة النزاهة او لجان مكافحة الفـــــــساد ان تقتــــــرح على من تشوبهم تهم الفساد ان يحضروا الى دوائرهم بارتداء بنطلونات وقمصان من دون جيـــــــوب للقضاء على الرشوة كي تتأكد انهم لن يجدوا مكانا اخر يضعوا فيه” المقسوم”.