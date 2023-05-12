لو تسمع من شباب الموصل لا من احزابها – خالد الدبوني

خالد الدبوني

مرحبا بك دولة ألرئيس ……

انت في مدينة عمرها اكثر من ٣٠٠٠ سنة

مدينة معروفة بحجمها التاريخي الاقتصادي السياسي والاجتماعي

مدينة المجتمع المدني المتحضر

اهل المدينة يلقبونهم ب(الحضير )

في دلالة على التحّضر والمدنية

اهل الحدباء لا يعترفون بمرجعية سياسية ولا دينية

مرجعيتهم هي الدولة

دولة المؤسسات

دولة الحقوق والواجبات

فاين هي الحقوق بعد ان أدوا ما عليهم من الواجبات ؟

بالتاكيد شاهدت الشوارع العريضة المبلطة والاضوية والنافورات الجميلة وكل ذلك بالتاكيد يدعو للتفاؤل والامل

ولكن يا دولة الرئيس الموصل بلا مشاريع ستراتيجية وما تشاهده هو مشاريع عبثية الموصل ذُبحت من الوريد للوريد

تخّلى عنها الجميع

تُركت تواجه مصيرها وحيدة بعد سنوات من التهميش والاقصاء وانتهاكات ممنهجة لحقوق اهلها وكرامة رجالها

نتمنى ان لا تكون زيارتك مثل من سبقك

زارونا الكثير الكثير من الرؤساء الثلاث ومن يسمون انفسهم بالقادة والزعماء ودائما كانت زياراتهم مليئة بالوعود المعسولة التي لا تسمن ولا تغني من جوع

اتمنى عليك ان لا تسمع الى من حولك والمحيطون بك اثناء الزيارة فهؤلاء بامكانك ان ترسل بطلبهم في اي وقت في مكتبك وتسمع منهم

ارسل الان بطلب من يصدقك القول في الموصل اصغي لمن بسرد لك التفاصيل بدون تجميل ولا رتوش

ابتعد عن ممثلي احزاب السلطة فكل حزبِ بما اديهم فرحون .

التقي بنخب من شباب الموصل من النشطاء المدنيين المستقلين هؤلاء الخارجين من دم ودخان داعش وماعش الا انهم محبين للحياة ويحاولون بكل ثقة ان بستعيدوا مدينتهم و هويتهم.

التقي بهم في غرفة مغلقة بعيدا عن المسؤولين والنواب والشيوخ وال…..

ستسمع من هؤلاء الشباب المستقل العجب العجاب عن ما يحدث للموصل واهلها

سيخبروك بمن ما يفعله الاحزاب والسياسيين والفصائل المسلحة بالمدينة ومواردها

ليخبروك عن نسب العمولات والاتفاقات .

دعهم يحدثونك عن المبالغ الطائلة التي صُرفت طيلة سبع سنوات من زمن مجلس المحافظة المنحل ومحافظهم المطرود والمدان .

بالاضافة الى مبالغ طائلة لمنح منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية وصندوق الاعمار واخيرا وليس آخرا صندوق الامن الغذائي

وقارن بين ما موجود على الارض من بنى تحتية وبين ما مصروف او مخصص لذلك .

هل تصدق يا دولة ألرئيس ان اليوم واليوم فقط وبعد سبع سنوات من التحرير يحتفلون بوضع حجر الاساس لمستشفى ابن سينا ؟!!

مجمع المستشفيات الذي كان يسد حاجة اكثر من ٤٠٪؜ من اهالي محافظة نينوى لا يزال لحد الان حجرا فوق حجر !!

ارجو منك الذهاب للموصل القديمة ولا تصغي لمن يحاول منعك من رؤيتها لغاية في نفس يعقوب

تفحّص البيوت المهدمة على اهلها وبقايا جثث الضحايا الذين لا زالوا بدون تعويضات

انظر للمدارس الخربة والبنى التحتية المدمرة .

مرة اخرى نرحب بك في الحدباء الجريحة ونتمنى ان تنتهي زيارتك بنتائج يبقى اهل الموصل يتذكرها بالامتنان والتقدير

لعل وعسى تندمل آثار الالام والجروح العميقة المغروسة بالمدينة واهلها .