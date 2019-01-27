لو أصبحنا من دون انترنت ؟

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فاتح عبد السلام
صار هناك لدى العالم ثقة عمياء في التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات والانترنت .
قبل سنوات تعرض خط كيبيلي تحت البحر المتوسط لاضرار بسبب بعض الغواصات والسفن فانقطع الانترنت يومين عن اكثر من بلد مطل على البحر .
الانترنت حاز على قناعة الناس في انه فوق شبهات الخلل والعطل ، وان عدم وجود الواي فاي لدقائق يعوضة الفور جي فوراً بالرغم من تثاقل بعض الناس في تقبل ذلك التعطيل .
الصحف الورقية تتوقّف الواحدة تلو الاخرى في دول كثيرة ، وفي لبنان احد مواطن الصحافة العربية تبدو الظاهرة أكبر من سواه من البلدان العربية. والاتجاه الى النشر الالكتروني للصحف، وفي ذلك توفير للورق وأجور الطباعة والشحن والتوزيع وخلاص نسبي من وجع الرأس مع الرقابات العربية وكذلك تقليص في نفقات الصحيفة وعدد موظفيها . لكن لو تعطّل لأسبوع واحد هذا الانترنت في أحد بلداننا المتعبة بالمشاكل الخدمية أو السياسية ، فكيف سيكون حال الصحف الالكترونية ، وماهي البدائل التي كانت متاحة سابقاً في الانتقال من مطبعة الى أخرى لتلافي الخلل والتأخير ؟.
هناك مَن يقول انّ ذلك مستبعد ، وأنا معه بعض الشيء ، لكن الامر ليس مستحيلاً . كما انّ الربط على شبكات الهاتف ليس عملياً لإدامة اصدار صحيفة يومية وتجديد اخبارها على مدار الساعة .
هل ينقطع الناس عن الاخبار مثلاً ؟ . طبعا يوجد راديو مندثر الاستخدام ،قد يعود للواجهة . كما توجد قنوات تلفزيونية عالمية تتيح الاطلاع على خطوط عامة من دون تفاصيل المحليات التي لا تجدها الاّ في صحف بلدك المحلية .
في بلد نفطي مثل العراق ، كان سعر تعبئة السيارة بالوقود مبلغاً تافهاً حتى لا يسأل عنه عامل المحطة حين تكون مستعجلاً . هذا البلد اصبح من دون وقود ومن دون سيارات تقريباً ، حين نشبت حرب تحرير الكويت ، وصار الناس يتنقلون على العجلات الهوائية والحصن والحمير أحياناً في خلال الازمة التي لم تطل بفعل سواعد العراقيين الذين أعادوا المصافي النفطية المدمرة للعمل في ثلاثة أشهر فقط .
لا يمكن اسقاط أي احتمال من الاعتبار ، والثقة بالتكنولوجيا قد لا تكون في محلها .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية