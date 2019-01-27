لو أصبحنا من دون انترنت ؟

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فاتح عبد السلام

صار‭ ‬هناك‭ ‬لدى‭ ‬العالم‭ ‬ثقة‭ ‬عمياء‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتصالات‭ ‬والانترنت‭ .‬

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬تعرض‭ ‬خط‭ ‬كيبيلي‭ ‬تحت‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬لاضرار‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الغواصات‭ ‬والسفن‭ ‬فانقطع‭ ‬الانترنت‭ ‬يومين‭ ‬عن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬مطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ .‬

الانترنت‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬انه‭ ‬فوق‭ ‬شبهات‭ ‬الخلل‭ ‬والعطل‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬لدقائق‭ ‬يعوضة‭ ‬الفور‭ ‬جي‭ ‬فوراً‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تثاقل‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬تقبل‭ ‬ذلك‭ ‬التعطيل‭ .‬

الصحف‭ ‬الورقية‭ ‬تتوقّف‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬كثيرة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬لبنان‭ ‬احد‭ ‬مواطن‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭ ‬تبدو‭ ‬الظاهرة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سواه‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭. ‬والاتجاه‭ ‬الى‭ ‬النشر‭ ‬الالكتروني‭ ‬للصحف،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬للورق‭ ‬وأجور‭ ‬الطباعة‭ ‬والشحن‭ ‬والتوزيع‭ ‬وخلاص‭ ‬نسبي‭ ‬من‭ ‬وجع‭ ‬الرأس‭ ‬مع‭ ‬الرقابات‭ ‬العربية‭ ‬وكذلك‭ ‬تقليص‭ ‬في‭ ‬نفقات‭ ‬الصحيفة‭ ‬وعدد‭ ‬موظفيها‭ . ‬لكن‭ ‬لو‭ ‬تعطّل‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭ ‬هذا‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬بلداننا‭ ‬المتعبة‭ ‬بالمشاكل‭ ‬الخدمية‭ ‬أو‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬فكيف‭ ‬سيكون‭ ‬حال‭ ‬الصحف‭ ‬الالكترونية‭ ‬،‭ ‬وماهي‭ ‬البدائل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مطبعة‭ ‬الى‭ ‬أخرى‭ ‬لتلافي‭ ‬الخلل‭ ‬والتأخير‭ ‬؟‭.‬

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬مستبعد‭ ‬،‭ ‬وأنا‭ ‬معه‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلاً‭ . ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬الربط‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬ليس‭ ‬عملياً‭ ‬لإدامة‭ ‬اصدار‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية‭ ‬وتجديد‭ ‬اخبارها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ .‬

هل‭ ‬ينقطع‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬الاخبار‭ ‬مثلاً‭ ‬؟‭ . ‬طبعا‭ ‬يوجد‭ ‬راديو‭ ‬مندثر‭ ‬الاستخدام‭ ‬،قد‭ ‬يعود‭ ‬للواجهة‭ . ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عالمية‭ ‬تتيح‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬المحليات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجدها‭ ‬الاّ‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬بلدك‭ ‬المحلية‭ .‬

في‭ ‬بلد‭ ‬نفطي‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬تعبئة‭ ‬السيارة‭ ‬بالوقود‭ ‬مبلغاً‭ ‬تافهاً‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يسأل‭ ‬عنه‭ ‬عامل‭ ‬المحطة‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬مستعجلاً‭ . ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬اصبح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقود‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬سيارات‭ ‬تقريباً‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬نشبت‭ ‬حرب‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬،‭ ‬وصار‭ ‬الناس‭ ‬يتنقلون‭ ‬على‭ ‬العجلات‭ ‬الهوائية‭ ‬والحصن‭ ‬والحمير‭ ‬أحياناً‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تطل‭ ‬بفعل‭ ‬سواعد‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬أعادوا‭ ‬المصافي‭ ‬النفطية‭ ‬المدمرة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ .‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬اسقاط‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬من‭ ‬الاعتبار‭ ‬،‭ ‬والثقة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬محلها‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية