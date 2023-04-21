لولا حادثة عابرة لما اكتشفنا سرا جديدا- عبدالزهرة الساعدي

ًلولا حادثة عابرة لما اكتشفنا سراً جديدا

عبدالزهرة الساعدي

النجف الاشرف

هكذا تسير الامور في العراق ، حادثة هروب رئيس الوقف السني الاسبق المدان بالفساد ومن ثم – وفاته- تحت ظروف الملاحقة الامنية في الموصل ، جعلت رئيس الحكومة يعلن غلق سجن لتوقيف كبار المسؤولين الذين هم كبار الفاسدين داخل المنطقة الخضراء وما تعنيه المنطقة من النعم والامتيازات . هذا القرار جيد لكن كم قرارا مثل هذا لا نزال نحتاجه لكي تزال التفرقة بين العراقيين . الفساد مدان والمدانون يجب ان يعاملوا سواسية ، لا يتم اطلاق سراح بعضهم بحجة اعادتهم الاموال وسجن الاخرين لانهم لم يعيدوا الاموال ، ولماذا لم يعيدوها ، هذا سوال اخر .؟