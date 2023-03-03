صنز يفوز في أول ظهور لدورانت وباكس يواصل إنتصاراته

لوس أنجلوس ليكرز يخسر ليبرون جيمس 3 أسابيع

{ لوس أنجلوس – ةكالات: أعلن لوس أنجلوس ليكرز، غياب نجمه ليبرون جيمس، عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في وتر قدمه اليمنى. وأوضح الفريق المنافس بالدوري الأمريكي للمحترفين خضع ليبرون جيمس لفحوصات من قبل أطباء ليكرز، وتبين إصابته في وتر قدمه اليمنى. وتابع سيخضع ليبرون جيمس لفحوصات مجددا بعد 3 أسابيع. وتعرض ليبرون للإصابة الأحد الماضي، خلال الانتفاضة الرائعة التي حققها فريقه على حساب دالاس مافريكس. ورغم استكماله المباراة للنهاية مصابا، إلا أن ليبرون لم يلعب ضد ممفيس جريزليس الثلاثاء الماضي، كما غاب عن مباراة أوكلاهوما سيتي. ويخوض ليبرون جيمس، موسمه العشرين في الدوري الأمريكي للمحترفين، ولا يزال يقدم مستويات رائعة، وأصبح الشهر الماضي اللاعب الأكثر تسجيلا للنقاط في تاريخ NBA بتخطيه الرقم القياسي السابق المسجل باسم كريم عبد الجبار. ويبلغ متوسط أرقام جيمس ليبرون هذا الموسم 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة.

وحقق كيفين دورانت بداية موفقة مع فريقه الجديد فينيكس صنز، وقاده للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 105-91 فيما واصل مليووكي باكس مسلسل انتصاراته بتغلبه على أورلاندو ماجيك 139-117 الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وخاض دورانت مباراته الأولى مع صنز الذي ضمه قبل 3 أسابيع، في صفقة تبادل مع بروكلين نتس حصل بموجبها الأخير على ميكال بريدجز وكام جونسون و5 اختيارات في الجولة الأولى من الـدرافت. لكن دورانت لم يشارك في أي مباراة بسبب التواء في أربطة ركبته اليمني، أبعدته عن الملاعب 20 مباراة، منها 14 مباراة عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان نتس.

تألق دورانت

وسجل دورانت 23 نقطة في مباراته الأولى مع فريقه الجديد، بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ15 فيما لعب ديفن بوكر الدور الرئيسي في إيقاف مسلسل انتصارات هورنتس عند 5 مباريات بتسجيله 37 نقطة. وعلق ابن الـ34 عاماً على بدايته مع فريقه الجديد، قائلاً أشعر أنني متأقلم بشكل جيد. الجميع حاول أن يجعلني مرتاحا بقدر الإمكان. كل ما علي فعله هو الدخول في الأجواء، لعبت قرابة ألف مباراة خلال مسيرتي ورغم ذلك شعرت اليوم بالتوتر. وساهم دياندري أيتون أيضاً في الفوز السابع لصنز في آخر 10 مباريات بتسجيله 16 نقطة مع 16 متابعة في لقاء خاض خلاله دورانت 27 دقيقة. وفي غياب لاميلو بول الذي انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصلاح كسر في كاحله الأيمن، كان كيلي أوبر جونيور الأفضل في صفوف هورنتس بتسجيله 26 نقطة وأضاف تييري روزيير 20 نقطة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقهما الهزيمة الـ44 هذا الموسم. وفي المنطقة الشرقية، واصل باكس مسلسل انتصاراته التي بلغت 16 توالياً، بفوزه الكاسح على ضيفه أورلاندو ماجيك 139-117 بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 31 نقطة، في لقاء تألق خلاله فريقه من خارج القوس بتسجيله 26 ثلاثية. وبهذا الفوز الجديد الذي جعله على بعد 4 انتصارات من معادلة رقمه القياسي لأطول سلسلة في تاريخه وقدره 20 تواليا حققه خلال موسم 1970-1971 بقي باكس متصدرا لترتيب المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة عن بوسطن سلتيكس. وبدوره تغلب بوسطن سلتيكس على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117-113 بفضل 41 نقطة من جايسون تايتوم، بينها 18 في الربع الثالث. كما تألق تايتوم في المتابعات 11 والتمريرات الحاسمة 8 ليلعب بجانب آل هورفورد 23 نقطة مع 11 متابعة وجايلن براون 16 نقطة الدور الأساسي في الفوز الأول لفريقهم على كافالييرز من أصل 3 مواجهات جمعتهما هذا الموسم. في حين ذهبت جهود دونوفان ميتشل 44 نقطة سدى بعدما مني الضيوف بهزيمتهم الـ26 لهذا الموسم.

يفك النحس

وألحق ممفيس جريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بمضيفه هيوستن روكتس الهزيمة رقم 11 تواليا بالفوز عليه 113-99 محققا فوزه الأول خارج الديار في آخر 9 مباريات وتحديدا منذ الفوز على إنديانا بايسرز في 14 كانون ثان/يناير الماضي. وبفضل 39 نقطة من جايلن برونسون، بينها 30 في الشوط الأول من لقاء سجل خلاله فريقه 47 نقطة في الربع الأول فقط، حقق نيويورك نيكس فوزه السابع تواليا والـ37 هذا الموسم، باكتساحه ضيفه وجاره بروكلين نتس 142-118. وقاد زاك لافين 41 نقطة فريقه شيكاغو بولز للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 117-115 في لقاء كانت نهايته غريبة، بعدما احتسب الحكم خطأ فنيا على صاحب الأرض في آخر 9.7 ثانية، حين كانوا متخلفين بفارق نقطتين. وجاء ذلك نتيجة طلب جايدن أيفي لوقت مستقطع، في حين كان فريقه مستنفدا لأوقاته المستقطعة، ما منح الضيوف رمية حرة نفذها لافين بنجاح. وبغياب النجم الكاميروني جويل إمبيد من أجل بعض الراحة، ثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لخسارته الإثنين على أرضه أمام ميامي هيت وفاز على الأخير في معقله 119-96 بفضل جهود تايريس ماكسي 27 نقطة وجيمس هاردن 23. ورغم 41 نقطة من داميان ليلارد، سقط بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110-121 في لقاء تألق خلاله في صفوف الفائز براندون إينجرام بتسجيله 40 نقطة. فيما ساهم لاعب بلايزرز السابق سي دجاي ماكولوم، بوضع حد لمسلسل هزائم الضيوف عند 4 مباريات بتسجيله 24 نقطة. وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الرابع في آخر 5 مباريات، رغم انضمام دانجيلو راس إلى المصابين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، بتغلبه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-117 بفضل جهود الألماني دينيس شرويدر الذي سجل 22 من نقاطه الـ26 في الشوط الثاني.