حوار تفتتح نبؤات لحميد ياسين

لوحات تبدأ من الخيال وتتجلى في الألوان – فائز جواد

دابت قاعة حوار للفنون التشكيلية وجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين على دعم التشكيليين العراقيين الرواد والشباب من خلال اقامة معارض تشكيلية شخصية مختلفة تهدف جميعا الى تحريك المشهد التشكيلي العراقي الذي بقي يعاني الركود بعد العام 2003 وبجهود الجمعىة وقاعة حوار انتعشت الحركة التشكيلية العراقية التي تعلن اقامة نشاطات فنية وثقافية وندوات وورش يشارك فيه نخبة من الفنانين الذي يتلقون الدعم من رئيس الجمعية وقاعة حوار الفنان قاسم سبتي الذي افتتح صباح الاربعاء 21 من تشرين ثاني وعلى قاعة حوار في الوزيرية معرض نبؤات الشخصي التاسع للفنان الرائد حميد ياسين وبحضور نخبة من الفنانين والاكاديميين ، المعرض ضم اكثر من35 عملا فنيا ابدع ياسين بتقديمها للجمهور الذي اشاد بالمعرض الذي قال عنه سبتي لـ ( الزمان ) ان ( المعرض الذي شاهدتموه ليس جديدا علي لاني وبكل بساطة متابع لهذا الرجل، وكانت الفكرة ان نقيم معرضا لاعمال غير هذه الاعمال لكني شعرت بان تلك التجربة لم تكن بالمستوى التي تليق فكان هناك بعض الضعف خاصة ان الجمعية قامت بدعم الفنان حميد عبر تاطير اعماله واصدار فولدرات خاصة بمعارضه وتكريمه قبل مدة ليست بالبعيدة وهذه الاعمال تم اختيارها من مجموعة بالتالي نشعر باننا قدمنا هذا الفنان بشكل يستحقه ولاننسى انه ينتمي الى ستينيات القرن الماضي كفنان وكتجربة ولكن نشعر ان هذه الاعمال لفنان شاب قريب الطموح والحيوية وكان السنوات المنصرمة لم تؤثر عليه وظل يرقد الحركة الفنية بالعطاء الثر ).

استغل مناسبة

المفكر والفيلسوف العراقي رسول محمد رسول قال ( لاشك اني استغل مناسبة وجودي ببغداد وتحديدا في هذا اليوم وبعد ان قرأت خبرا عن افتتاح المعرض للفنان والصديق حميد خاصة اننا طويلة ومنذ ثلاثة عقود مضت كنا نعمل معا في احدى الصحف المحلية وكنت ارافق لوحاته منذ تلك السنوات وكنت عاشقا لرسوماته والوانه واحب الهندسيات والتشكيلات من خلال هذا الطابع التجريدي بصراحة كان يسحرني ولاسيما ان التشكيل عندما يرسمه الاستاذ حميد يضفي فيه دلالات ويفجر فيه معاني حتى ليخلق لدى المتلقي نصا جماليا تشكيليا باهرا اشعر بالسعادة اليوم انني اكون بقاعة حوار مع لوحاته ومعه ومع هذا الجمهور الكريم لمتابعة معرضه التاسع كذلك احيي هذه القاعة التي ناضلت من اجل رفد الفن شامخا للعراق الذي تمزقه الظلاميون وتمزق كينونته وثقافته وفنه لكن صوت الجمال يعلو دائما فوق كل صور الخراب واصوات النشاز والقتل وهذا المعرض في كل لوحاته تبدو لي لوحة تشكيلية واحدة اسمها حميد ياسين لكننا نتابع بين سطور هذه اللوحات الالم والحزن العراقي وايضا نتابع الامل العراقي فهذه اللوحات تحيي في ذاكرتنا الامل بحياة انسانية فهذا المعرض وبكل لوحاته وبوجود ياسين هو امل للفن والابداع وامل للعراق وسعادتي لاتوصف اليوم وانا اتابعه اليوم واتابع كل الفنانين والمبدعين بهذا المكان الجميل ) .

الفن خيال

الفنان حميد ياسين اكد (ان الفن يبدا من الخيال وينعتق في الروح ويتجلى في الالوان وهي تعبر عن مشاعر كامنة حين لم يجد الفنان رؤى بصرية قادرة على اخفاء احساسه بمحنة الوجود الانساني) مشيرا الى (ان الفنان يشعر ان حزمة ضوء تنقله الى اجواء حسية حالمة وان التجريد فن لاينضب والجمال الذي لايتوقف عن النبض).