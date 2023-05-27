لوتون تاون يعود الى مصاف النخبة للمرة الاولى منذ 31 سنة

لندن (أ ف ب) – يخوض لوتون تاون الموسم المقبل غمار الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم “برميرليغ” للمرة الاولى في تاريخه، بعد فوزه على كوفنتري سيتي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 في نهائي الملحق المؤهل عن المستوى الثاني تشامبيونشيب السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وخاض لوتون آخر موسم له في دوري الاضواء في 1991-1992 والذي كان الاخير قبل أن يتحوّل الدوري الى نظامه الجديد تحت مسمى “برميرليغ”.

ولحق لوتون ببيرنلي وشيفيلد يونايتد الى الدوري الممتاز.

وكان لوتون أنهى دوري “تشامبيونشيب” في المركز الثالث خلف المتأهلين المباشرين وخاض نصف النهائي في التصفيات “بلاي أوف” حيث تجاوز عقبة سندرلاند 3-2 في مجموع المباراتين (2-1 و2-0).

في النهائي على ملعب ويمبلي السبت، تقدم عبر جوردان كلارك (23) فيما عادل الهولندي غوستافو هامر لكوفنتري (66) ولجأ الفريقان الى الوقت الاضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

وبات لوتون أول ناد في عهد الـ”برميرليغ” يرتقي من المستوى الخامس في هرم الكرة الانكليزية الى الدوري الممتاز.