لوبيز ترقص على العمود

{ ميامي – وكالات – استعرضت الفنانة جينيفر لوبيز قوامها الممشوق ولياقتها البدنية، أثناء تدريبات الرقص على العمود، من أجل دورها كراقصة في فيلمها الجديد (هاستلرس).

ونشر (أليكس رودريغيز) حبيب جينيفر الحميم، صور لها عبر صفحته الخاصـــة على احد مواقع اتواصل الإجتماعي، أثناء رقصها على العمود مرتدية حذاءً ذي كعب عال في أحد الصالات الرياضية في ميامي.

وظهرت لوبيز وهي تمسك العمود بذراعها اليمنى، حيث تتلقى تعليمات من مدربها حول كيفية إجراء حركة الدوامة من اليسار إلى اليمين حول العمود، وبعد بضعة خطوات خاطئة، نجحت في النهاية في القيام بالحركة، وحصلت على ما يكفي من الارتفاع للانزلاق حول العمود عدة مرات، في محاولة منها لإتقان هذه الحركة، بينما كانت تبتسم لحبيبها أليكس بعد نجاحها، وحصولها على ثناء من مدربتها.