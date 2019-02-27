لن تخرج من عباءة أمريكا – لؤي الشقاقي

منذ مجيء ترامب للرئاسة والاغلب توقع تغيير السياسة الامريكية في العراق وانحراف بوصلة الحرب تجاه ايران واخراجها من المنطقة وتحرر العرب من سطوتها “لكون ترامب يميل الى الحلول غير التقليدية ويعمل مع من يدفع اكثر ولان السعودية تريد اخراج ايران من الخدمة باي شكل” والاغلب توقع ان الادارة الامريكية ستذهب الى المواجهة بشكل مباشر وان المنطقة العربية ستعيش في ربيع والجو بديع.

وساعد على هذا التصور بعض الاجراءات والتصريحات الامريكية والاسرائيلية والخليجية ومن معهم من مطبلين ومهللين بان نهاية ايران ومن معها قد حانت، وجولة افراد من الجيش الامريكي مع نائب القائد العام للقوات الامريكية في اشهر شوارع بغداد ومقاهيها وعلى مقربة من مقرات بعض الفصائل التابعة للحشد والاحزاب عشية الاحتفال بعيد الجيش العراقي برفقة عدد من الضباط العراقيين، ومهاجمة بعض الفصائل المنتمية للحشد في بغداد وعلى الحدود، ماهي الا مؤشرات توحي وتوهم المتابع بأن الوقت قد ازف وماهي الاعشية او ضحاها.

لكن ما اراه ان الامريكان لايريدون زوال هذة الطبقة ولا تغير الحال ولا حتى خروج ايران من العراق، فالادارة الامريكية تريد ان يجري تغيير محدد ومحدود وتتمنى ان يكون التغيير من داخل تلك الطبقة “كأعتزال بعضهم واعتكافه واخراج الاحزاب وابعاد بعضهم الاخر” حتى لاتضطر للتدخل المباشر لانها ستدخل للعمق بمشرطها ولن تزيل القشور فقط. ايران لم ولن تخرج من تحت المظلة الامريكية لكن التغيير وارد فلم يكن هناك اطوع من الشاه لامريكا ومع هذا غيرته لان لكل شخصاً دور ولكل مرحلة زي وتوجة . قد تكون اكتفت من نظام الولي لكنها لن تغيره ولن تحارب ايران وستكتفي بحصار جزئي لها، فهذا البعبع والمارد هو العدو الخارجي للخليج وللعراق، والمجاميع الارهابية والقاعدة ومشتقاتها هم العدو الداخلي، ومارغبة امريكا الا تحجيم ايران والحد من نفوذها وليس انهاء ذلك الوجود. لأن عدم الاستقرار يضمن لامريكا الولاء المطلق لكل دول المنطقة وابقاء القواعد والوجود العسكري وهروب الاستثمار الاجنبي ورؤوس الاموال من العراق “فقط الاستثمار الامريكي وشركائهم باقٍ ويتمدد” وتدفق المال الخليجي وهيمنته على كل الخليج وافشال عمل ميناء غوادر الاستراتيجي او الدخول كشريك فيه. “لا استبعد بل اتوقــــــع حصول عمل ارهابي كبير داخل بغداد او قريباً منها حتى يحرج بعض النواب وتسقط حجتهم في المطالبة بأستصدار قرار يلزم الامريكان بالخــــروج ويكون بقاؤهم مطلباً شعـــبياً” قد تتــــهرأ العباءة لكنها تبقى فوق رأس الــــكل، وكلما عتقت الخيزرانة كانــــت ضربتها اكثر ايلاماً واشد اثرا.